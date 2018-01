La alcaldesa y el PSOE se enzarzan por el bloqueo de las cuentas

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, protagonizaron ayer un duro cruce de mensajes a cuenta de los presupuestos de 2018. El Ejecutivo de Ahora Madrid ni siquiera ha redactado un primer borrador sobre el que empezar a negociar con su socio prioritario en Cibeles.

El cambio al frente del área de Economía –con la salida de Sánchez Mato y la llegada de García Castaño– no ha hecho más que retrasar el comienzo de estas conversaciones. Pese a esta circunstancia, Carmena aprovechó ayer una rueda de prensa para trasladar toda la presión sobre esta situación a los ediles socialistas. «Tanto el PSOE como el Gobierno estamos extraordinariamente interesados en tener presupuestos nuevos porque las prórrogas dan menos posibilidades de desarrollar nuevas alternativas», señaló la ex jueza. Argumentó a continuación que la ausencia de presupuestos puede provocar que algunos gastos de máxima urgencia no puedan llevarse a efecto. Y puso un ejemplo para ilustrar hasta qué punto es importante que salgan adelante unas nuevas cuentas: si no hay acuerdo, los vecinos del Paseo de la Dirección no podrán acceder a las subvenciones que están esperando para su realojo. «Cualquier persona que quiera que se solucione ese problema va a hacer lo posible para que haya presupuesto. Estoy prácticamente segura de que el PSOE no va a dejar a esas personas sin los derechos que les corresponden», afirmó la regidora.

Pocas horas después, la portavoz del PSOE en la capital, Purificación Causapié, devolvió el golpe: «Manuela Carmena es la única responsable de que Madrid no cuente a día de hoy con unos presupuestos aprobados». Según la concejala socialista, su grupo no tiene «la más mínima responsabilidad en la pérdida de servicios e inversiones que presumiblemente puedan padecer los madrileños durante este año por culpa de la inexistencia de presupuestos». Respecto a la acusación lanzada por Carmena respecto a las subvenciones que deben percibir los vecinos del Paseo de la Dirección, Causapié también fue muy contundente: «La alcaldesa debería haber resuelto su situación de manera justa y satisfactoria en lugar de utilizar la situación de estos vecinos en el debate presupuestario».