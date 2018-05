La «humillación innecesaria» de Carmena a parte del colectivo trans

"Me siento ofendida". Así se ha expresado la activista transexual y diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Carla Antonelli, quien reprochó a la alcaldesa Manuela Carmena "no haber estado a la altura" como representante de todos los madrileños tras provocar, con su ausencia, la "no inauguración" de la Plaza de la Memoria Trans, prevista para el pasado sábado 19 de mayo.

La parlamentaria expresó a LA RAZÓN que sintió "una humillación completamente innecesaria" ante el "triple plantón", la "falta de respeto" y "de un compromiso institucional firme" por parte de la alcaldesa, a quien juzga de hacer gala de una "gran incoherencia", pues sí que "ha asistido a otros actos de índole parecida".

Carmena debería haberse personado para inaugurar la Plazuela de la Memoria Trans en un esquinazo entre la calle San Gregorio y la de San Lucas, en el madrileño barrio de Chueca. Tras anunciar que no acudiría a la inauguración, las asociaciones de este colectivo decidieron también no acudir, con la consecuente suspensión del acto.

Tras dos años de negociaciones, la Junta de Gobierno dio luz verde el pasado abril al acuerdo del Pleno del distrito Centro, que contó con los votos favorables de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. Así, la máxima responsable del Consistorio marcó como fecha del acto el 31 de marzo, para cancelarlo posteriormete y traspasarlo al 17 de mayo. Sin embargo, volvió a anularlo.

Finalmente, la inauguración se habría fijado el pasado sábado, según la diputada. "Pero Carmena, siguió sin confirmar su presencia, ante lo cual las asociaciones anunciaron que no estarían presentes, dada la desidia institucional ante un compromiso firme contra la Transfobia", señaló Antonelli.

De este modo, el acto finalmente se suspendió y no hubo inauguración. El Ayuntamiento había acordado que durante la jornada se instalaría una placa conmemorativa con los nombres de distintas víctimas trans, entre ellas Alan Oliviera Costa, el adolescente transexual que se suicidó en Rubí (Barcelona), en 2015.

"Me quedo con la imagen desangelada de los padres de Alan, presentes en el acto con el consiguiente gasto económico que les había supuesto acudir desde Barcelona", describió Antonelli. "Hoy los padres de Alan estaban allí, desolados, contemplando que ese espacio sigue sin llevar el nombre de su hijo", concluyó.