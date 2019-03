La movilidad en Madrid, en el centro del debate electoral

El asesor de Pons Seguridad Vial, Ramón Ledesma moderó ayer la I Mesa de la Movilidad de la Ciudad de Madrid organizada por LA RAZÓN antes de una campaña electoral que, en la capital, tendrá el tránsito peatonal y rodado en el centro de todos los programas. «Que la movilidad se sitúe entre los primeros temas que llevan los máximos responsables a ser candidatos a alcaldes quiere decir que es un asunto que importa a la ciudadanía. Probablemente, hace cuatro u ocho años no estaría en el debate, pero ahora está en el centro de la política municipal», explicó Ledesma, que fue el creador del carné por puntos. Ya no se trata de nuevas carreteras, peatonalizaciones o ampliación de líneas de Metro. Sobre la mesa está también la calidad del aire en la que influye de forma determinante el tráfico en las grandes ciudades. El Gobierno de Manuela Carmena ha apostado esta legislatura por medidas restrictivas que, según denuncia la oposición, no han dado alternativa a los millones de madrileños y vecinos de la corona metropolitana que tienen que acceder y moverse a diario por la capital. Para defender y criticar este modelo, los portavoces municipales debatieron ayer cómo lograr el mismo objetivo de lucha contra la contaminación, pero por caminos diferentes. Para defender la posición del Gobierno municipal, estuvo la portavoz adjunta y delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés; mientras que por parte de la oposición acudieron el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida; su homóloga del PSOE, Purificación Causapié; y la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís. Sabanés recordó a todos el objetivo europeo de descarbonización para 2050 que pasa irremediablemente por hacer una transición «que no entiende de periodos electorales ni fronteras administrativas», porque se trata de una emergencia por el cambio climático. Así, señaló que los datos ambientales tras la puesta en marcha de Madrid Central y también de los semáforos de la A-5 son más que alentadores e insistió en que, para la próxima legislatura, se va a apostar por la electrificación del parque de vehículos madrileños con la colaboración de la industria. Frente a este modelo de restricción del tráfico, el portavoz popular afirmó que «la política de movilidad tiene que ser sostenible, pero basada en alternativas» porque el cierre del centro al tráfico realizado por Carmena «no ha hecho desaparecer las necesidades de las personas que van en vehículos privados». Martínez-Almeida propone, en cambio, incentivar la renovación de flotas, tanto públicas como privadas y bonificaciones fiscales para que los madrileños cambien a vehículos CERO o ECO. En cambio, Causapié, defensora de los planteamientos socialistas para la APR de centro y los semáforos en la A-5, insistió en el «derecho a la salud por encima del derecho a llegar en coche hasta la Puerta del Sol». Para lograrlo, plantea llenar la ciudad de puntos de recarga y el achatarramiento de los vehículos más contaminantes. También sacó los colores tanto a Sabanés como a Almeida por los aparcamientos disuasorios que llevan varias legislaturas sin ejecutar. Con una visión transmunicipal, la portavoz de Ciudadanos llamó a unificar las ordenanzas de movilidad de todos los municipios para facilitar a los ciudadanos un mismo modelo que contribuya a mejorar la coordinación en la corona metropolitana madrileña. Villacís, además, llamó la atención sobre el aumento de la siniestralidad, lo que obliga a poner la seguridad vial en la agenda de la movilidad.

Inés Sabanés Delegada de Movilidad y Medio Ambiente «Tenemos que descarbonizar el tráfico» El Ayuntamiento de Madrid, en palabras de Inés Sabanés, ha hecho «una llamada de alerta» ante la influencia que ejercen «los desplazamientos y la movilidad» en la contaminación. Así, ordenanzas como Madrid Central entran dentro del «marco general europeo, que nos dirigen a descarbonizar la economía y también la movilidad entre 2030 y 2050». Algo urgente, ya que «venimos incumpliendo las normativas europeas desde 2010. Nos estamos ahogando y estamos perjudicando el futuro de nuestros hijos», aseveró. Así, Sabanés citó el «carsharing», con 3.000 coches y 2.000 motos eléctricas instaladas en la capital, como uno de los puntos a favor de ese compromiso del Consistorio. También recordó que la EMT ya cuenta con un 70% de autobuses «de tecnología sostenible» y que espera que se alcance el 100%. Además, señaló que «la industria ya está movilizada», y puso como ejemplo la implantación de una constructora de complementos eléctricos de Peugeot en el distrito de Villaverde. Del mismo modo, hizo hincapié en su compromiso de reducir la velocidad, algo que ya ocurre con el 85% de las calles de Madrid, donde el límite es de 30 km/h. «Hay que eliminar las autopistas urbanas», dijo. Ante las críticas vertidas por Martínez-Almeida y Villacís, afirmó que «hay que escuchar a los científicos, los mismos expertos del CSIC y del Carlos III que orientaron al anterior Gobierno de Madrid, que son los que dicen ahora que vamos por buen camino. Los estudios de emisiones que presentamos no los hace este Gobierno, son de la Universidad Politécnica de Madrid. En la meteorología no podemos intervenir, pero sí en la movilidad. Es lamentable que no quieran escuchar sus conclusiones», les reprochó. Así, y pese a que desde la oposición se ha dicho que la restricción de vehículos en Centro está siendo «un desastre», Sabanés señaló «una reducción del 38% de emisiones» desde que entró en vigor Madrid Central el pasado noviembre. Un dato cuestionado por el candidato del PP, que aseguró que «la contaminación ha subido un 6%» con el equipo de Ahora Madrid. Otro punto de fricción fue la instalación de aparcamientos disuasorios. Sabanés recordó que se crearán «cuatro o cinco» a lo largo de 2019. Sin embargo, Martínez-Almeida le recordó que el Gobierno de Carmena «prometió doce en esta legislatura» que ya acaba. La delegada de Movilidad tampoco alcanzó un acuerdo con PP y Cs sobre la instalación de semáforos en la A-5, una de las decisiones más polémicas de su departamento. Sabanés aseguró que «en breve daremos datos que demostrarán que no ha tenido ni mucho menos un impacto negativo». En ese sentido, recordó que el acceso a la ciudad se resolvería con la instalación de un carril

bus-VAO que llegara hasta la zona de Navalcarnero. También se mostró escéptica ante el uso de motos y motocicletas en el distrito Centro, pues «provocan enormes protestas por la contaminación acústica y ambiental. No nos podemos permitir imágenes como la de Barcelona, donde han acabado invadiendo las aceras».

Begoña Villacís Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos «Es necesario un plan de consenso, todos tendremos que ceder» Begoña Villacís ya se ve como alcaldesa. Así lo dejó claro ayer durante su explicación del modelo de ciudad que quiere Ciudadanos para la capital. «Debe ser un eje estratégico, fundamental, para dar calidad de vida a los ciudadanos. Todos sabemos que la seta que genera la contaminación en Madrid es inaceptable. Estamos sensibilizados», arrancó la portavoz de la formación naranja. En lo que se refiere a la idea que tiene de movilidad en la capital, a diferencia del resto de participantes, Villacís quiso hacer hincapié en el problema de seguridad vial que existe. «Las políticas actuales están siendo nefastas y los accidentes de moto se han cuadruplicado». Por ello lanzó una oferta al resto de partidos para «crear una estrategia común de ciudad. Debe ser un plan que dure años, que no tenga en cuenta las alternancias de los gobiernos. Un pacto de todas las fuerzas». Una idea ante la que Martínez-Almeida asintió. Es más, la propia Villacís es consciente de que «para que se pueda alcanzar este consenso, todos tendremos que ceder un poco». Y añadió otra idea: «Madrid no puede hacer sus políticas de espaldas al mundo. Más de un millón de desplazamientos llegan de fuera del área metropolitana. Muchos madrileños se desplazan al centro desde Móstoles, Navalcarnero... Debemos tejer alianzas con los municipios fuera del área metropolitana». E insistió: «Cuando sea alcaldesa, lo primero que haré será reunirme con los alcaldes de todos los municipios». Una propuesta a la que el resto de portavoces no han respondido de forma muy positiva: «Eso sería cosa de la Comunidad, de Ignacio Aguado», le indicó con ironía

Inés Sabanés. «Madrid debería formar parte de Metro», añadió poco después la abogada. Y es que considera que la mejora de la red de transportes es clave para conseguir que los madrileños no utilicen el coche para trasladarse a Madrid. Villacís insistió en que es importante «dar alternativas de movilidad teniendo el tiempo, un valor muy importante para los ciudadanos». Es más, aseveró que «para que un medio de transporte sea atractivo y se utilice debe ser rentable en el gasto de tiempo». Villacís recriminó al actual gobierno de Ahora Madrid que no hayan cumplido con su promesa de crear más aparcamientos disuasorios, así como del «fiasco de la operación asfalto para la que no se ha ejecutado todo el presupuesto» con el que contaban. En lo que se refiere a la polémica implantación del área restringida Madrid Central, Villacís ha calificado el proyecto de «chapucero», ya que «lo único que se ha conseguido es desplazar el tráfico a otros puntos de la capital». También ha insistido en que «la única estación donde esta medida ha conseguido reducir la contaminación es en la de plaza del Carmen, en todas las demás ha subido. ¿Qué les decimos a los vecinos de plaza Elíptica o Vallecas donde no sólo ha aumentado la polución, sino también el tráfico?», espetó a Sabanés.

José Luis Martínez-Almeida Portavoz del Grupo Municipal del PP «Uniré la movilidad en una concejalía transversal» El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid tiene ya preparada una batería de medidas para cambiar el modelo de movilidad restrictivo implantado por Manuela Carmena por otro «sostenible e inteligente, que pasa por ofrecer alternativas al ciudadano para que deje el coche en casa». En primer lugar, unificará las competencias que ahora están distribuidas entre las áreas de Movilidad, Desarrollo Urbano Sostenible y Seguridad, en una única concejalía transversal, que tendrá como prioridad desterrar Madrid Central y los semáforos de la A-5, así como revisar la Ordenanza de Movilidad Sostenible para favorecer la seguridad vial y que no se pueda cruzar sin paso de peatones en calles con límite de velocidad a 30 kilómetros por hora, así como un plan urgente de asfaltado. «Desde el punto de vista de lucha contra la contaminación, necesariamente tiene que partir de incentivos suficientes para que se produzca la renovación de las flotas», afirmó Martínez-Almeida, que anunció que renovará en su totalidad la de la Empresa Municipal de Transportes y la de taxis, así como facilitará ayudas para que los transportistas puedan sustituir sus vehículos de reparto. Estas medidas irán acompañadas de incentivos fiscales en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM) y en la tasa del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), en la que se mantendrá la exención para los automóviles con etiqueta CERO, aumentará del 50% al 75% la bonificación para los ECO, y del 10 al 20% para los que tengan distintivo C de la Dirección General de Tráfico. «Hay que confiar en que el ciudadano toma la mejor decisión porque no se quiere ahogar en la calidad del aire y para eso le tenemos que dotar de esas alternativas». El portavoz del PP criticó duramente a la delegada de Medio Ambiente por los datos de contaminación que no han bajado pese a las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Carmena ni en Madrid Central ni en el resto de los distritos de la capital. Precisamente sobre el Área de Prioridad Residencial, Martínez-Almeida agradeció el elogio de Sabanés a su implantación por parte de los anteriores Gobiernos Municipales del PP, si bien la delegada matizó «el anterior PP, no éste». El portavoz echó en cara tanto a la portavoz de Ahora Madrid como a su homóloga del PSOE, Puri Causapié, que en 2003 votaron en contra de soterrar la M-30 y apostaban por hacer semáforos en lugar de un parque como Madrid Río. Causapié le replicó que entonces ya se prometieron los aparcamientos disuasorios que en el debate reclamó Martínez-Almeida al Gobierno municipal y que ni con el PP ni ahora se han puesto en marcha. También se discutió sobre los carriles bus-vao que Sabanés defendió para la A-42 y tanto el portavoz popular como la de Ciudadanos, Begoña Villacís, echaron en cara que el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos los sacaron de los presupuestos.