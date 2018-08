La Paloma más concurrida en la cuenta atrás electoral

En 2015, recién llegada a la Alcaldía madrileña en una carambola propiciada por el PSOE y el puñado de votos que quitó la mayoría absoluta al PP de Esperanza Aguirre , Manuela Carmena , decidió primar una fiesta ecuatoriana a la patrona del municipio que gobernaba. Craso error. Madrid aunque es ciudad y es capital, también es Villa y Corte y la verbena de La Paloma es una institución popular que no se puede despreciar así como así. Pese a que la propia Aguirre justificó la ausencia en el ateísmo de Carmena, nunca más la regidora volvió a repetir la metedura de pata de romper una tradición capitalina a la ligera.

Y es que las inminentes elecciones municipales y autonómicas se huelen ya en el ambiente. Sobre todo porque la parroquia de La Paloma y San Pedro el Real estaba atestada de «devotos» a salir en la fotografía. Aunque hay destacados concejales y cargos del partido repiten todos los años, en esta ocasión había caras que sólo se prodigan en año preelectoral. No en vano acaba de cambiar la dirección del partido y no hay que perderse un «sarao» en el que haya alguien que manda, para que se note la implicación. De ahí la docena de rostros populares que no rompen las vacaciones de agosto nada más que por disciplina de partido.

También fue sorprendente la intervención vía red social del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para comentar la actualidad madrileña. Todo un espaldarazo a su portavoz, Begoña Villacís. Hay que recordar que en los próximos meses se celebraran las primarias dentro del partido naranja para elegir a los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, también estuvo ayer junto a la patrona.

Mucho más relajada y con espíritu deportivo estaba la portavoz socialista, Purificación Causapié, cuyo futuro político es más que difuso.