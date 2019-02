La política entendida como un compromiso abierto

Denostar la política se ha terminado por convertir en un deporte nacional, no practicar este juego termina siendo mal mirado. Todo lo que sale de ella es entendido como negativo y en el colmo de los contrasentidos contrario a los intereses de los ciudadanos. Afortunadamente para la Comunidad ni todos los políticos son iguales ni todos la practican de la misma manera e incluso las organizaciones que se tienen para convertir las ideas y los proyectos en realidades, los partidos, no se configuran y conforman de la misma manera. No se puede generalizar y pensar que todo es lo mismo. Es un intento de confusión interesada.

El PSOE fue el primer partido que optó por las primarias para elegir a sus dirigentes y candidatos, ello fue producto de un ejercicio de convicción de su militancia como una forma de democratizar los instrumentos de la política y de acercar la relación entre representantes y representados. De ello, a pesar de la complejidad y las tensiones que generan la celebración de primarias los socialistas, nos sentimos orgullosos.

Cuando la democracia tiene problemas, como sin duda existen en este momento, éstos solo se combaten con más democracia. Ello se consigue ensanchando las posibilidades de participación. El Partido Socialista en pocos días va abrir el proceso de elección de su candidato a la Alcaldía de Madrid. En un proceso libre, abierto y transparente. Donde cada miembro del partido tendrá la posibilidad de elegir con voto directo y en urna al candidato que considera más adecuado. Ningún partido de los que compiten tiene un sistema tan garantista de selección, tan motivador de hacer de la política un proyecto colectivo. En ello hay que encontrar las razones, y no en otro lugar, para que personas que sin pertenecer al Partido Socialista apuesten con valentía por participar en el compromiso cívico que los socialistas tenemos con la sociedad. La ciudadanía tiene que entender con ello que ni todos los políticos son iguales lo mismo que las políticas que llevan a cabo los diferentes partidos no son las mismas.