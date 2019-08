La región de la «libertad» de Ayuso

Bajo la premisa de «gobernar para todos» y ante la cúpula del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso prometió ayer su cargo en la emblemática Puerta del Sol. La que se ha convertido en la tercera presidenta de la Comunidad de Madrid de manera consecutiva prometió «hacer las cosas bien». Una nueva era en la Comunidad de Madrid dirigida por un gobierno de centro derecha que promete bajo el pilar de la «libertad» hacer de la bajada de impuestos y de la eficacia de los servicios públicos sus estrategias centrales. Ayuso estuvo arropada por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. El más madrugador de todos fue el ex presidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, que a su entrada descartó volver a la esfera política. Su predecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, también acompañó a Ayuso y se intentó zafar de las preguntas sobre la posible imputación que se prevé para septiembre por su presunta implicación en la trama Púnica. «No he hecho nada irregular y, ni por supuesto, ilegal, pueden investigar lo que quieran», repetía a los periodistas con una sonrisa. Ángel Garrido, ahora consejero de Transportes y diputado de Ciudadanos, también se sentó en la bancada de ex presidentes,en la que causaron baja el ex presidente Ignacio González y Cristina Cifuentes. Ésta no estuvo presente, pero mostró su apoyo a Díaz Ayuso a través de su perfil de Twitter: «Querida Isabel, te deseo lo mejor en esta nueva andadura. De corazón». Acompañó estas frases con una foto de las dos juntas.

A la toma de posesión también acudió su socio de gobierno, el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y el partido que, con sus votos a favor, ha permitido su investidura. «Espero que este Gobierno traiga prosperidad, riqueza, libertad y legalidad», aseveró a su llegada Rocío Monasterio, líder de Vox. No obstante, volvió a reiterar que se mantendrán en la oposición «vigilantes». Del mismo modo, criticó que se aumenten «las consejerías de nueve a trece», porque «los recursos de los madrileños están para la sanidad, dependencia o discapacidad y no para crear nuevos sillones».

El que será nombrado vicepresidente, Ignacio Aguado, insistió en que está «orgulloso y contento» porque «no se va a poner en marcha el Gobierno del PP y de Ciudadanos, sino un Gobierno de todos los madrileños». El Ejecutivo, «de centro y liberal», está cimentado sobre 155 medidas que tiene que desarrollar, por lo que le espera un trabajo «duro, difícil y complicado».

Por su parte, el líder del PSOE madrileño, Ángel Gabilondo, pidió a la presidenta que no convierta la Comunidad en «bastión» contra el Gobierno central y que no aplique «el supremacismo de segundo nivel» a otras autonomías. Le ha pedido que resuelva los problemas de la ciudadanía, acuerdos y «solidaridad, colaboración y respecto institucional», sin hacer Madrid «superior al resto de comunidades».