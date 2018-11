Las cinco dudas con las que arranca Madrid Central

Hoy es un día «histórico», al menos en palabras del Ayuntamiento. Desde medianoche ha entrado en vigor Madrid Central, la ordenanza que restringirá al tráfico 472 hectáreas de la capital. Si bien arranca en fase informativa y sin sanciones económicas, las dudas en torno a este controvertido proyecto se han ido amontonando a medida que se ha ido acercando el 30 de noviembre. No sólo en lo que respecta a la ordenanza en sí, sino también a los trámites que van a tener que llevar a cabo vecinos y comerciantes para no verse perjudicados en su día a día. A continuación repasamos los principales malentendidos que Madrid Central ha provocado... y aún provoca.

1. LIMITACIONES Y CONTROLES

El primer quebradero de cabeza para los madrileños será familiarizarse con las líneas rojas que conforman la frontera de Madrid Central. Se podrá circular por Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, las Rondas (Atocha, Valencia y Toledo), la Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Serrano Jover, Princesa y los Bulevares (Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova). Con todo, se contemplan seis excepciones: Santa Cruz de Marcenado, Mártires de Alcalá, Algeciras, Cuesta Ramón, Ventura Rodríguez y Duque de Liria.

► Confusión

Si bien queda claro que Madrid Central entra hoy en periodo de fase de pruebas, hay dudas sobre cuándo se podrían producir las sanciones económicas, que rondarán los 90 euros –45 con pronto pago– por entrar en el perímetro si no se cumplen las condiciones. La fecha propuesta hasta ahora por el Ayuntamiento era marzo de 2019. Sin embargo, Manuela Carmena ha afirmado recientemente que las multas se harán efectivas a partir de febrero. Del mismo modo, hay confusión en torno al «control manual» que llevarán a cabo la Policía Municipal y los agentes de Movilidad. En este sentido, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, aseguró ayer que «no vamos a poner controles de acceso con un policía diciendo ''stop, que usted no puede pasar''. Iremos informando del despliegue de la norma». A esta primera fase de control manual le seguirá otra de control automático, previsiblemente un mes antes de que la ordenanza esté en pleno funcionamiento.

2. LAS ETIQUETAS Y LAS MORATORIAS

En líneas muy generales, sólo hay tres tipos de vehículos que podrán acceder sin limitaciones a Madrid Central: coches, motos y ciclomotes que cuenten con los distintivos de la DGT de CERO emisiones o ECO. Los vehículos con etiquetas B y C podrán acceder, pero sólo para aparcar en garajes particulares, parkings públicos y reservas de estacionamiento no dotacional. Y es que las cámaras de los aparcamientos cruzarán las matrículas con las cámaras de Madrid Central, de forma que se sabrá quién cumple la normativa y quién no.

► Confusión

¿Qué ocurre con los empadronados? Aquí comienza a enredarse la ordenanza. También tendrán libre acceso independientemente de la etiqueta al menos hasta 2025, cuando deberán contar obligatoriamente con un distintivo. Con todo, si en este ínterin decidieran adquirir un nuevo coche, deberá ser cero emisiones, ECO, C o B. Un detalle importante: a pesar de que en febrero podrían efectuarse las primeras sanciones económicas, el Ayuntamiento ha puesto el 24 de abril como fecha límite para llevar la etiqueta de la DGT.

3. INVITACIONES DE RESIDENTES Y COMERCIOS

Los residentes cuentan con autorización automática por parte del Ayuntamiento para poder circular en el perímetro. Del mismo modo, cada residente mayor de 16 años tiene a su disposición un máximo de 20 invitaciones de un día que pueden solicitar de forma mensual tanto para personas como para servicios. Por su parte, los comercios y establecimientos afectados podrán hacer uso de 10 invitaciones.

► Confusión

Hacerse con las invitaciones está suponiendo a día de hoy un quebradero de cabeza para los residentes y comerciantes de Madrid Central. La cuenta de Twitter de Línea Madrid, la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), recibe cada día decenas de preguntas acerca de cómo se pueden llevar a cabo. Las dudas tienen su explicación: no será hasta el 8 de enero cuando se puedan iniciar los trámites por vía telemática –en sede.madrid.es– y hasta el 22 de enero cuando se puedan realizar presencialmente en cualquiera de las OAC, aunque la cita previa puede solicitarse a partir del día 14 de ese mes. Así, a día de hoy, sólo se pueden cursar a través del número 010 o mediante la cuenta de Twitter de @lineamadrid. Sin embargo, la línea telefónica no parece la mejor de las opciones, ya que permanecía ayer colapsada. Por último, aquellos que reciban la invitación y que no tengan distintivo ambiental, tienen que apuntar una fecha: el 31 de diciembre de 2019. A partir de ese momento, sólo podrán acceder a Madrid Central si lucen la etiqueta.

4. APARCAMIENTO Y ZONA SER

La implantación de este perímetro ha provocado la eliminación total de plazas de rotación –las azules– de los seis barrios que conforman el distrito de Centro: Cortes, Embajadores, Letras, Ópera, Palacio y Universidad. Así, la ordenanza ha supuesto la pérdida de 1.280 plazas azules, que han pasado a ser verdes –exclusivamente para residentes–. Las previsiones del Consistorio señalan que sólo 8.000 coches podrán estacionar a lo largo y ancho de las 472 hectáreas que abarca el perímetro.

► Confusión

Los residentes no van a poder aparcar en todo el perímetro de Madrid Central. Sólo podrán hacerlo en aquellas zonas que ya tenían asignadas en su condición de residentes. También ha habido malentendidos en lo que respecta a los invitados. Como ocurre hasta ahora, éstos no tendrán «barra libre» para estacionar en el perímetro, sino que contarán con un límite de dos horas para aparcar en la zona verde. Y eso a pesar de que las invitaciones que concede el Ayuntamiento tienen una duración de 24 horas.

5. HORARIOS PARA MOTOS

Las motos con etiquetas B y C no tendrán tampoco limitaciones de acceso en la zona. Ahora bien, estarán sujetas a un horario: de 7:00 a 22:00 horas.

► Confusión

En su resumen ejecutivo de Madrid Central, el Ayuntamiento asegura que las motos catalogadas como B y C cuentan con otra excepción. Al igual que con los coches de categoría homóloga, ese horario establecido de 15 horas puede ampliarse siempre que el conductor estacione su moto o ciclomotor en un parking, garaje particular, plaza de aparcamiento para residentes o reserva de estacionamiento no dotacional.