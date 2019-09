Las dudas que sobrevuelan el asesinato del constructor Lozano

La crisis económica había hecho mella en la empresa de obras que regentaba Luis Lozano y de la que era administrador único. Durante los años previos a la hecatombe financiera las cosas le fueron muy bien. Había logrado hacer bastante dinero, tanto como para comprarse un chalé de lujo en la urbanización Eurovillas de Villar del Olmo (a veinte kilómetros de Arganda del Rey). Pero los trabajos empezaron a fallar, comenzó a acumular deudas e impagos de distinta naturaleza y el empresario se adentró en una mala etapa profesional que, dicen fuentes de su entorno, también afectó a su vida personal. Luis terminó separándose de su mujer y comenzó, según las mismas fuentes, a salir demasiado. De hecho, esa ajetreada vida nocturna que habría llevado en los últimos meses antes de morir habría complicado un poco la investigación sobre su asesinato. Ocurrió el 17 de mayo de 2016, aunque no había trascendido a la opinión pública. Según la Fiscalía, el autor material del crimen fue Nicolae Stan, un rumano de 37 años recién cumplidos y que fue detenido casi un año más tarde. Se trata del único acusado y ahora, el próximo lunes día 9, arranca en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio del caso, sobre el que planean algunas dudas.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, a eso de las 23:20 horas del 17 de mayo de 2016, Nicolae Stan, «en compañía de otras personas no identificadas y puestas en común acuerdo», circulaba a bordo de una Citroën Berlingo banca (matrícula terminada en YY) cerca del bar «Boletus», situado en el centro comercial Eurovillas de Villar del Olmo. Allí, al parecer, se encontraba Luis Lozano, de 61 años, que había estado tomando copas por la tarde.

Según la Fiscalía, comenzaron a seguirle cuando «se dirigía a su domicilio, situado en la avenida (...) de la localidad». Sin embargo, a renglón seguido, el fiscal sostiene que «antes de que entrara el propio Luis en su casa, Nicolae, junto con terceros desconocidos, accedieron previamente, violentando la puerta». Aquí aparece, según el abogado defensor del ciudadano rumano, ejercida por Manuel Alonso, la primera falta de lógica: si lo tenían vigilado ¿por qué justo entraron en la vivienda antes de que él lo haga? ¿Por qué no aprovechar mejor algún momento que no estuviera el empresario en el domicilio? Una posibilidad sería que podrían haber optado por acceder al domicilio antes que él porque tenían la certeza de que Lozano no les iba a abrir la puerta y querían información sobre dónde encontrar algo que buscaban. Pero lo cierto es que, según el sumario, ni la puerta de entrada estaba dañada ni tampoco se habrían llevado absolutamente nada de la vivienda los presuntos ladrones. Al menos, nadie echó en falta nada.

El Ministerio Fiscal sostiene que, cuando el empresario accedió a su casa, justo en la entrada, el acusado se abalanzó sobre él, «propinándole distintos golpes y puñetazos en la espalda, brazo y cabeza, que provocaron que cayera al piso en estado de semiinconsciencia». En ese momento, según el escrito, Nicolae Stan, «con ánimo de acabar con su vida, le presionó fuertemente el cuello con una mano para estrangularle, al tiempo que le tapaba las vías respiratorias (nariz y boca) con la otra». Esta maniobra provocó la muerte del empresario sobre las 23:45 horas de ese día, según revelaría la autopsia posteriormente. Su cuerpo, además, fue arrastrado unos metros hacia el interior de la vivienda. De hecho, cuando encontraron su cuerpo al día siguiente por la mañana, lo primero que pensaron era que se había caído por las escaleras y que la sangre era consecuencia del golpe. Pero no. Se trataba de una muerte violenta y lo vieron en cuanto giraron su cuerpo y apreciaron los primeros golpes.