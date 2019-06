Después de más de dos meses y medio sin emitir sanciones por Madrid Central, empiezan a llegar las primeras multas por entrar sin autorización en las 472 hectáreas limitadas al tráfico ahora que ya han pasado las elecciones.

Las asociaciones de defensa de conductores ya habían alertado de la bajada de la presión sancionadora coincidiendo con la campaña electoral, una práctica que ya vienen observando como habitual. Y ahora que ya han pasado las elecciones han alertado de lo que parecía obvio: la llegada del «multazo» por Madrid Central, que supone una sanción de 90 euros, que se queda reducida a 45 euros si el conductor se acoge al pronto pago.

La asociación de defensa de conductores Dvuelta ya está empezando a tramitar las primeras multas, como la que aparece en la imagen. «Es impresionante que se trate a los vecinos de Madrid como si fuesen estúpidos. Es confiar muy poco en el sentido cívico de los ciudadanos pensar que pueden dejar de votarte porque recibas una multa», explica Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta.

Sólo en el mes de marzo, el consistorio madrileño ha formulado un total de 4.157 denuncias que empiezan a llegar a los infractores ahora, según alertó Automovilistas Europeos Asociados (AEA), quien también puso sobre aviso de que muchas de estas multas pueden ser ilegales. Y es que, curiosamente, a partir de las dos de la tarde, las 115 cámaras adquiridas por el consistorio madrileño para multar a los conductores que circulan sin autorización sufrían un «apagón» y, casualmente, volvían a estar operativas de madrugada, que es cuando se formularon en el mes de marzo el 40% de las denuncias. El tramo horario entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada es el que más sanciones ha contabilizado, mientras que el otro 60% se reparte entre las 7:00 y las 14:00 horas.

«Es como si las cámaras para controlar los accesos de Madrid Central se hubieran programado para respetar la hora de la sienta de los madrileños», decía con ironía el presidente de AEA, Mario Arnaldo. Sin embargo, los datos no eran más que la confirmación de que existen irregularidades en el funcionamiento de las cámaras de vigilancia. Así lo reconoció el Ayuntamiento madrileño, que ha admitido que «en el fichero ha habido un error en el formato de las horas. Así, por ejemplo, parte de los expedientes sancionadores que aparecen a las 7:00 horas, en realidad se corresponde con las 19:00 horas», justificó un portavoz municipal. De ahí que las asociaciones de defensa de conductores hayan pedido que todas esas sanciones sean anuladas.

Ahora lo que está por ver es si uno de los proyectos estrella de Carmena tendrá continuidad si finalmente ocupa la alcaldía madrileña el bloque de la derecha liderado por José Luis Martínez Almeida, que llevaba en su programa electoral la supresión de Madrid Central.

Algunos expertos ya apuntan la necesidad de que el proyecto de Manuela Carmena sea revisado después de que se pusiera en marcha con resistencias vecinales, de comerciantes y de conductores.

Según Ramón Ledesma, asesor de Pons Seguridad Vial, «es razonable que en algunas áreas de Madrid el tráfico no sea denso y haya una zona de pacificación porque Europa quiere que haya zonas de bajas emisiones, pero otra cosa es cómo se ha gestionado Madrid Central». Desde su punto de vista, todos los vehículos dedicados a la logística y la distribución de mercancías «deberían ser excluidos de la normativa de Madrid Central o, al menos, ser mucho más flexibles con ellos y no someterlos a reglas tan estrictas. Hay mucho pequeño autónomo que no tiene tantos ingresos y que ahora se ve en la necesidad de cambiar su coche. Y lo mismo pasa con algunas compañías que han invertido en una flota hace pocos años y ahora se ven en la obligación de sustituirla por la nueva normativa. Hay que dar un margen más amplio», explica Ledesma. Por calles, hay cinco cámaras que son muy productivas a la hora de multar y que acumulan el 45% del total de las denuncias formuladas en marzo (1.905), con un valor económico de 171.450 €. Estas son las situadas en la calle Mártires de Alcalá, 2, con 675 denuncias; en la calle Alcalá, 51, con 423; en la calle Atocha, 125, con 309; en la calle Segovia/Ronda de Segovia, con 270, y la de la calle Toledo, 123, con 228 denuncias.

Para Automovilistas Europeos Asociados (AEA), «la razón de que la cámara de Mártires de Alcalá, 2 haya sido la más multona es porque la calle constituye el camino natural para los conductores que desde la calle Princesa se dirigen a los bulevares o a la calle Cea Bermúdez.