Los familiares de los contagiados por hepatitis C en el Gregorio Marañón no han tenido seguimiento

La Plataforma de Afectados por Hepatitis C (Plafhc) insiste en que no se está haciendo el seguimiento adecuado del contagio de esta enfermedad que se produjo el pasado 11 de mayo y que afectó a cinco personas tras realizarse un TAC (Tomografía Axial Computarizada) con contraste en el Hospital Gregorio Marañón. De acuerdo con esta asociación, que está ayudando a una de las afectadas, “hemos conocido que los familiares de una de las personas contagiadas no han tenido ningún tipo de pruebas”. Sin embargo, desde el hospital aseguraron a la Plataforma que “se ha analizado a los familiares de los cinco y no se han detectado nuevos casos”.

Así, Damián Caballero, portavoz de la plataforma, insiste en que el “proceso se ha llevado muy mal y, por eso apoyamos al comité de empresa del centro que solicita la dimisión del gerente”. Aseguran que aún hay muchas cosas que se desconocen del caso, como el origen del contagio y que “a pesar de que pedimos una reunión de urgencia el pasado viernes, la Consejería no se va a reunir con nosotros hasta el próximo jueves 22”. Caballero insiste en que “la persona a la que estamos ayudando está muy afectada y necesita tratamiento psicológico”. Ayer, esta mujer acudió a una reunión convocada por la Consejería, en la que dos abogadas del Área de Gestión Económica de la Comunidad “le comunicaron verbalmente que se iba a abrir de oficio proceso de indemnización patrimonial”. A la reunión, a petición del paciente, también asistió la plataforma, y “en la misma, quedó claro que el plazo de responsabilidad patrimonial empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”.

La Plataforma traslada a la Consejería seis exigencias: que se den a conocer las causas de los contagios; se revisen todos los protocolos del TAC con contraste de todos los hospitales públicos de la Comunidad para que no vuelva a suceder; que se potencie la formación del personal que participa en el manejo de medios que puedan estar en contacto con la sangre de los pacientes; que se le dé apoyo psicológico a aquellos pacientes contagiados que lo necesiten; que se haga un reconocimiento y seguimiento de los familiares y allegados de los contagiados y, por último, que el Hospital Gregorio Marañón emita un comunicado para tranquilizar a los pacientes que tengan que hacerse este tipo de pruebas.