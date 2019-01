Los Menas entran en la Asamblea

El realojo de los Menores Extranjeros No Acompañados (Menas) del «sobreocupado» centro de primera acogida de Hortaleza a otras ubicaciones ha originado una encendida polémica que está en manos de los tribunales. Ahora el asunto aterriza en la Asamblea de Madrid para poner en cuestión las soluciones que la Comunidad de Madrid ha dado a estos menores. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley para su debate en la que pide al Ejecutivo regional que se facilite un lugar donde vivir «adecuado y correctamente dimensionado para su acogida» a estos menores. Para ello propone que se haga un acuerdo con la Federación de Municipios de Madrid.

En concreto, la formación naranja quiere que se anule la decisión de la Comunidad de trasladar al IES San Fernando a un grupo de Menas porque «no reúne las condiciones idóneas para su acogida residencial. Esta solución no es adecuada para los menores protegidos por la Comunidad de Madrid y es necesario que busquen otras alternativas que consideramos que existen en nuestra región(...) No parece adecuado trasladar a un grupo de Menas de entre 14 y 17 años a un centro educativo de ESO y Bachillerato, donde comparten zonas comunes con el centro», expone la propuesta de Ciudadanos a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Con anterioridad a esta iniciativa, un grupo de padres descontentos emprendió una «revuelta» judicial contra la Comunidad que comenzó a finales de noviembre pasado. Primero acudieron a la Fiscalía para que paralizarse el alojamiento de los menores en la residencia situada en el recinto del centro educativo, cosa que finalmente no consiguieron, e interpusieron ante la Justicia demandas por prevaricación contra varios consejeros y el presidente de la Comunidad de Madrid. Además, han presentado un recurso contencioso administrativo por el cambio de adscripción de la residencia, que en principio pertenecía a Educación y ahora a Asuntos Sociales.

¿Qué está pasando en el IES San Fernando? «De momento no hay conflicto porque no hay convivencia entre alumnos y Menas. Durante el horario lectivo nadie que no sea alumno del centro puede estar en las instalaciones, según un decreto autonómico, que desarrolla una norma nacional, así que han convertido el edificio en una «cárcel» para los Menas. La situación es surrealista: como no pueden salir, de vez en cuando unas furgonetas se los llevan un rato y luego los vuelven a traer porque no tiene sentido tenerlos encerrados todo el tiempo», dice la portavoz de la plataforma de padres que se ha creado a raíz del caso.

La iniciativa parlamentaria de Ciudadanos insta también a la Comunidad de Madrid a prestar a los menores no acompañados «la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos, incluyendo recursos de apoyo que precisen conforme a las leyes y convenios internacionales vigentes». También pide que se ponga en marcha el programa Nausicaa, de preparación para la vida independiente en acogimiento familiar con acompañamiento educativo, como proyecto piloto para menores no acompañados.

La formación naranja pretende que la Cámara de Vallecas inste a su vez al Gobierno de la nación a que dote a la Comunidad «de los fondo es que les corresponden para la atención a los menores conforme al incremento real producido, que coopere con los países de origen de los Menas para «erradicar el uso de menores en el tráfico ilícito de personas y, especialmente en la trata». Del mismo modo, pretende que se potencie la firma de convenios con los países de procedencia para facilitar que, por el bien del menor, estos niños vuelvan con sus familias y se garantice su bienestar.

Ciudadanos cree que el incremento de llegadas de menores no acompañados a Madrid ha tenido una incidencia importante sobre los medios y recursos disponibles de las entidades públicas que protegen a los menores. Se calcula que a finales de 2018 la Comunidad de Madrid habría atendido a 1.341 menores no acompañados, aunque la cifra real de llegadas es superior a la de atenciones, según admite la Policía.