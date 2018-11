Madrid Central: Apagón protesta el día de su arranque

A menos de 36 horas de que el centro de la capital se cierre al tráfico, la Plataforma de Afectados por Madrid Central no cede y sigue exigiendo negociación y la reversión de ciertas medidas que “ponen en peligro el alma de Madrid”, insisten. “Queremos transmitir el peligro inminente al que está sometido el tejido socioeconómico y vital del centro histórico de la capital”, subraya Isabel García, portavoz de los comerciantes de Lavapiés. Es más, temen que la implantación de esta medida “arrase el estilo de vida y la prosperidad de las pymes más auténticas y vitales de la capital”. Y es que desde el Consistorio sí se les permite a los vecinos contar con un número de autorizaciones de matrículas, pero no a los autónomos “que pasamos más de 12 horas en esta zona. Ni siquiera podemos aparcar en la zona SER”, subraya Javier Blardony, director general de hostelería de La Viña.

Eso sí, otro de los problemas que se están encontrando vecinos y comerciantes es que “llamas al 010 desde primera hora de la mañana, pero hasta por la noche no te atienden. ¡Ah! Y ya nos han dicho que hasta el 10 de diciembre no podemos llamar para que nos den cita previa para tramitar permisos e invitaciones”, explica la portavoz de los comerciantes de Lavapiés. A ella la llaman cada día asociados con nuevas preguntas que no saben qué responder.

Las 79 asociaciones que conforman la Plataforma aún esperan que este jueves se abra la puerta a la reversión de alguno de los planteamientos porque “nos vamos a reunir con el grupo socialista. Ellos tienen la clave porque son los que tienen que dar su apoyo en los presupuestos municipales”, subraya Vicente Pizcueta, de Noche Madrid.

Mientras, la Paltaforma ya ha anunciado las nuevas acciones que van a realizar. Una de ellas es la creación de una guía “para sobrevivir a Madrid Central que responda a todas las peticiones de información”, anunció Pizcueta. También van a iniciar, durante los próximos meses, un estudio de percepción ciudadana sobre Madrid Central. Asimismo, este mismo viernes, con el inicio de las retricciones, “vamos a realizar un apagado simbólico en una calle comercial importante”, añade. Eso sí, no han querido anunciar qué vía será, “por si acaso”, dice Pizcueta. Temen no poder llevarlo a cabo.