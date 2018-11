Madrid, la capital de los atascos

La «tormenta perfecta» del tráfico se dio ayer en Madrid: primera hora de la mañana; un miércoles víspera de puente, lo que lo convertía prácticamente en un viernes; mal tiempo; varios accidentes; huelga de los trenes de Cercanías... y cuatro cortes, cuando no cierres, en importantes túneles de la ciudad. ¿El resultado? Colapsos en todo Madrid, dos horas y media de caravana para entrar en la capital y más de 50 avisos en alerta naranja de la DGT.

Concretamente, permanecieron cortados en su totalidad los túneles de la Glorieta de Carlos V, en Atocha, y el de O'Donnell, debido a que el Ayuntamiento está acometiendo trabajos de reparación tras las filtraciones de agua provocadas por las últimas lluvias. No fueron los únicos: el de plaza de Castilla en sentido de la plaza de Cuzco; el de Cristo Rey sentido A-6; el de Azca y el de Manuel Becerra en ambos sentidos también sufrieron cortes en varios carriles. Además, ya por la tarde, la Plaza de Colón también fue cortada por el concierto «secreto» de Rosalía, algo que ha molestado tanto a vecinos como a comerciantes. Ya por la tarde, no podía faltar el habitual atasco durante la operación salida por el Puente de Todos los Santos. Al cierre de esta edición, se registraban dificultades en las salidas de la A-1 en Alcobendas, en la A-2 en Alcalá, en la A-3 en Rivas, en la A-42 en Getafe, Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada, y en la A-5 en Alcorcón.

En lo que respecta a los accidentes registrados por la mañana, el parte fue numeroso: la M-607, la A-6, la M-21 y la M-501 fueron algunas de las vías afectadas.

A todo ello hay que unir la huelga de Cercanías. Con todo, desde Renfe aseguraron que se cumplieron los servicios mínimos programados: entre el 75% en hora punta y el 50% para el resto de horas.

Todo este cóctel trajo consigo un caos circulatorio primero, y después, una batalla política con tres contendientes: Ahora Madrid, PP y Ciudadanos.

Para el Ayuntamiento, en palabras de su portavoz, Rita Mestre, la culpa de los atascos de ayer la tienen sus predecesores, los Gobiernos del PP, debido a que «durante muchos años no habían dedicado la financiación suficiente» a mantener los túneles, motivo por el cual presentan ahora «filtraciones». En opinión de Maestre, ocurre algo similar con las aceras y las calzadas: «Si durante muchos años no haces nada, la ciudad está llena de boquetes. Y si durante años no reparas los túneles, en cuanto caen tres gotas, hay filtraciones, que es lo sucedió [por ayer] esta mañana».

Para el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, las palabras de Maestre suponen una «tomadura de pelo» a los ciudadanos. «El Ayuntamiento obvia que llevan tres años en el Gobierno, que tiene un superávit presupuestario de 1.000 millones de euros, que el año pasado ejecutaron el presupuesto de inversiones un 30% del conjunto. Y este año, del presupuesto dedicado al mantenimiento y conservación de los túneles, sólo han ejecutado un 1,5% del total», argumentó. En opinión de Martínez-Almeida, es una muestra más del «populismo» de Ahora Madrid: «Ellos jamás tienen responsabilidad, la culpa siempre es de los demás. Pero no pueden seguir engañando a los madrileños. En vez de invertir en su red clientelar y en sus amigos del entorno de Podemos, deben hacerlo en esa conservación de los túneles y garantizar la movilidad de los madrileños», concluyó.

«Quieren atascar la ciudad»

La líder de Ciudadanos, Begoña Villacís, también hizo referencia a las «inversiones reales» del Consistorio a fecha de septiembre de 2018. En general, todos los presupuestos distan mucho de haberse ejecutado. Sin embargo, hay dos apartados que están a unos niveles muy bajos: el de Mantenimiento Urbano, con un 1,1%, y el ya citado de Infraestructuras, con un 1,5%. «¿A alguien le llama la atención que los túneles tengan que cerrar por falta de mantenimiento si la ejecución de esta partida es del 1,5%?», se preguntó. De los 26,5 millones presupuestados, sólo se han aplicado 387.312 euros.

Ciudadanos cree que el Ayuntamiento está «atrofiando Madrid» en lo que a circulación se refiere a través de una «estrategia deliberada». En opinión de su portavoz, hay un «interés real en atascar la ciudad porque es uno de los dogmas de Ahora Madrid». Así, cree que las medidas de movilidad del Gobierno de Manuela Carmena, en principio enfocadas a reducir la emisión de gases contaminantes, han provocado en este tiempo justo el efecto contrario: un incremento del 20% de los niveles de contaminación. «Los atascos acaban pasando factura a los ciudadanos, que pierden mucho tiempo en ellos», concluyó.