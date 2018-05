MuDanza Show, «de lo prohibido nace un deseo» se estrena en Madrid este viernes

El equipo quiere conseguir que el espectador no salga indiferente. Pretenden hacerle volar a otra época y lugares, experimentando todo un abanico de sensaciones diferentes. La obra en su totalidad, ha sido específicamente confeccionada, pieza por pieza, por el grupo de artistas. Mediante la fusión de la danza española, flamenco y latino acomañado de música clásica, el plantel contará a su auditorio una historia ficticia, creada e interpretada con tanto tesón, que “parece convertirse en algo real”. “Queríamos contar una historia, lo cual no es usual en nuestro gremio” cuenta Tania Martín a este diario. “A mi lo que me atrapa de cualquier espectáculo, es entender lo que pasa, identificarme con sus personajes. Esa es la magia, abstraerte de tu realidad por un rato para meterte en otras vidas. Pienso que la danza tiene que contar una historia, para que el público se deje llevar por lo que estás relatando, en el lenguaje universal que es el corporal, y salga emocionado” añade.

Ambientado en los años de la Ley Seca, MuDanza será una explosión de amor, pasión, deseo, incertidumbre, luchas internas y sentimientos que se encuentran en un entorno hostil y de prohibiciones. Un espectáculo en el que las sensaciones no pasarán desapercibidas y permitirán al auditorio sentir en sus carnes.

Manuela, el personaje de Tania, es una joven española que emigró a Nueva York con 12 años, acompañada de su abuela, con la que no tiene mucha relación. Es artista, del mundo del espectáculo y siente la llamada de sus raíces, que le piden volver a casa. Una noche, en un club clandestino de jazz, lugar en el que se desarrolla la obra, conocerá a Víctor, el dueño. Otro español emigrado que la encandilará -y viceversa- como nunca lo habían hecho antes. Manuela quiere volver, pero tiene razones para quedarse. “De lo prohibido nace un deseo”. Una lucha interna, entre pasiones y principios, que no dejará indiferente a nigún espectador.

Para Tania y Carlos, será un estreno especial “tenemos la oportunidad de contar nuestra visión de la Danza. Es una creación propia, desde el principio hasta el final” aclara Martín. “La danza es el espejo del alma, y en este caso especialmente. Es como si enseñásemos un pedacito de nosotros mismos”. El espectáculo puede ser una pieza única digna de admirar. Además de por el novedoso planteamiento y la específica creación, porque, según explica la bailarina y creadora a LA RAZÓN “es muy especial bailar algo que tú has creado, es algo que se adapta perfectamente a tu cuerpo. Lo disfrutamos mucho y eso se nota”.

Tania Martín hace hincapié en la importancia de “revivir” el gremio de la Danza Española. Argumenta que es necesario reconectar con el público “sobre todo con el más joven”. Añade que, en su opinión “no hemos sabido enfocar del todo bien los espetáculos. Ser purista está muy bien, pero está demostrado que no llena teatros. Hay que darle una vuelta a nuestro arte”. Explica que la Danza Española no es como el flamenco, que es conocido universalmente, es Patrimonio inmaterial de la Humanidad y está muy de moda. Al contrario, la Danza Española parece el gran olvidado, por eso ella y su equipo, quieren empezar el camino de su “resurrección”. “Hemos visto que las obras clásicas argumentales, como por ejemplo el Lago de los Cisnes se siguen representado después de 200 años. Hagamos lo mismo con nuestro gremio, contemos historias” apunta. Por ello, esta obra parece no sólo una manifestación de los más puros sentimientos, pero también una declaración de convicciones.

Por último, la joven madrileña señala una dinámica que desea cambiar, presente no sólo en su gremio si no en la Danza en general. Advierte que “las clases de Danza suelen estar formadas por 20 niñas y tres niños. Pero luego resulta que todos los coreógrafos y directores de compañías son hombres, salvo alguna excepción”. “Sólo pido que las mujeres de mi gremio sepan que son capaces, porque lo son. Que no tengan miedo y se animen a liderar procesos creativos. Es muy importante que sepamos que somos igual de capaces y lleguemos a dirigir”.

El equipo de Mudanza invita a todos los espectadores deseosos de conocer una historia peculiar, envuelta en sensaciones y diferentes disciplinas artísticas. En boca de Tania Martín, “no es lo que ves, es lo que sientes”.