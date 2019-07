Plan urgente para recuperar Azca

«Hemos notado un cambio muy importante con la llegada del nuevo Gobierno. Ya nos hemos reunido con la concejala de distrito en dos ocasiones», afirma Manuel Rodríguez, presidente de la asociación Pro-Azca, que representa a comerciantes y vecinos de uno de los núcleos financieros de la capital. El plan para regenerar esta zona que llevan años pidiendo nunca se llevó a cabo con el Ejecutivo de Manuela Carmena. «Y para septiembre tenemos fijada una nueva reunión. La actitud nada tiene que ver con lo que estábamos acostumbrados, ahora se nota que tienen interés en mejorar la zona, en regenerarla», insiste Rodríguez. Es más, «después de cuatro años sin hacer nada, nos confirmaron que están elaborando un plan de choque de carácter urgente para abordar los principales problemas de la zona. Tienen actitud para afrontar los problemas». Principalmente, seguridad y limpieza.

«Es cierto que desde hace varias semanas sí que hemos percibido una mayor presencia policial y eso ayuda mucho», advierte Rodríguez.

Así, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya mostró su predisposición a avanzar en las mejoras de la zona hace solo unos días, cuando firmó un convenio de colaboración público-privada con la promotora Merlin, para rehabilitar y renovar las zonas libres, públicas y colindantes con su edificio situado en la plaza Ruiz Picasso. Con este acuerdo, se mejorarán muchas de las rampas de acceso que están deterioradas y se eliminarán algunas de ellas. Los tres niveles que existen se conectarán de una manera más visual para crear mayor sensación de amplitud. Del mismo modo, en el proyecto también se planea la instalación de un ascensor panorámico.

De acuerdo con el plan que ya estaba acordado con el anterior Gobierno de Ahora Madrid, se debían desarrollar unas 16 medidas y, sin embargo, «apenas se ejecutaron cuatro», insiste el portavoz de Pro-Azca. Los comerciantes tienen claro que «en unos años el área debe ser atractiva, ya que hay muchos promotores invirtiendo en la zona» e insiste: «Tenemos que dejar claro que no somos los apestados de Tetuán, a finales de este año ya deberíamos ver los resultados».

Otro de los problemas que llevan años registrando en este enclave es la acumulación de solicitudes de licencias. «Existe un atasco importante. Puede haber más de 300 paralizadas, pero si sólo tienen a una persona en el Ayuntamiento para tramitarlas, no avanza. Creemos que el nuevo equipo es consciente de que su agilización es clave para generar riqueza».

Rodríguez tiene claro que debe darles un margen de tiempo para ejecutar las actuaciones, ya que «deben ver por dónde meter mano». Pero el cambio lo han notado. «En la parte baja del centro comercial Moda Shopping antes había un asentamiento y ya no existe. Hay un antes y un después desde la llegada de este nuevo Gobierno».

Sin embargo, esta mejoría en la zona financiera de Nuevos Ministerios sí está teniendo repercusiones en otros puntos de Tetuán. Concretamente en la zona próxima a Cuzco.

Sus vecinos llevan más de 20 días bajando al parque de Sor Ángela de la Cruz con temor. Pegados a la zona infantil se han instalado unos jóvenes que han decidido montar allí su «casa». Como reflejan las imágenes que hace días capta una vecina, «hay una pareja que pasa allí casi las 24 horas del día. Van con dos carros llenos de cosas como colchones, colchas, sábanas o cojines y las esconden entre los setos del parque», explica Marisa que, además de las quejas que ha trasladado a la Policía, ya no sabe a dónde acudir. «Solo nos dicen que no pueden quitarles las cosas porque son objetos privados, que tienen dueño. Entendemos que no viven ahí por gusto, pero no pueden convertir una plaza pública en un hotel», insiste.