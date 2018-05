«Por el honor que perdió en Barcelona»

En verano de 1898 se equivocó; sabía que su flota era menos en número y en medios, que la batalla estaba perdida, y dio directrices que resultaron desacertadas, pero que salieron de su boca con la única pretensión de que las pérdidas humanas entre sus hombres fueran las mínimas ante una derrota inminente. Aquel 3 de julio el Almirante Cervera (1839-1909) perdió la batalla naval de Santiago de Cuba durante la guerra hispano-estadounidense y fue prisionero. Ahora, 120 años después, hay quien quiere homenajear a uno de los almirantes más afamados de la Armada, una de esas personalidades «que ayudaron a forjar la Historia de España». Así lo defendió ayer el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, en apoyo a la petición que el próximo lunes 21 de mayo presentará su partido en el Pleno del distrito de Chamberí para bautizar un espacio verde sin nombre, los jardines de la plaza del Conde del Valle de Suchil, con una nomenclatura en honor a este personaje ilustre de la Armada Española. Respaldando afanoso la propuesta, Almeida se dirigió contundente a sus contrincantes políticos: «Pido que estén a la altura y que sepan reconocer a un español universal como él».

La propuesta llega, precisamente, un mes después de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le retirara una calle al Almirante para dársela al humorista y actor Pepe Rubianes (1947-2009). Y aunque el PP no quiere hablar de «pulsos» a la Ciudad Condal, Almeida dejó ayer muy clara la diferencia entre ambas iniciativas: «Nosotros no le queremos quitar el nombre a nadie, no queremos hacer cambios ideológicos ni que insulten; nosotros queremos hacer cambios que construyan la memoria, el entendimiento y la nación».

Arropado por otros compañeros de partido en Chamberí, Almeida quiso recuperar unas palabras del «heroico» Almirante: «Lo he perdido todo, menos el honor», habría dicho a su regreso tras naufragar en aguas cubanas. Una frase que según el portavoz del PP debería «quedar para las generaciones venideras». Habrá que ver si el mensaje cala con la misma fuerza en el resto de concejales del distrito.