PP y Cs crean una mesa de trabajo en la Comunidad de Madrid

El PP y Ciudadanos han acordado crear una mesa de trabajo que tendrá su primera reunión el próximo lunes para hablar "exclusivamente de programa" de cara a la formación de Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha avanzado el candidato de Ciudadanos en la Comunidad, Ignacio Aguado, poco antes del término de la reunión que ha mantenido con su homóloga del PP, Isabel Díaz Ayuso, y otros miembros de ambos partidos en la Asamblea de Madrid.

"Lo que hemos hablado con el Partido Popular ha sido de nuestra voluntad de negociar un Gobierno, de negociar una serie de medidas y propuestas concretas para poner en marcha en cuanto entremos en el Gobierno y eso es donde nos vamos a quedar", ha dicho.

Aguado ha dicho también que no tiene "ningún inconveniente" en sentarse con su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, para hablar de asuntos como la composición de la Mesa de la Asamblea, que se constituirá el próximo martes.

Tras la reunión mantenida con la candidata del PP para la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Aguado ha insistido en que está "abierto a hablar con todas las formaciones políticas que hayan tenido representación".

"Y lo voy a hacer, no tengo ningún inconveniente en sentarme con la señora Monasterio, pero hoy en la reunión no hemos hablado evidentemente de eso. Habrá tiempo, de cara a la mesa, que es el próximo martes, queda tiempo todavía para poder hablar, en este caso con Vox, con la líder de Vox, y también habrá oportunidad hablar con otro líderes políticos con los que todavía no he hablado", ha señalado.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso se ha ofrecido este jueves a "ayudar" a que Ciudadanos y Vox se "entiendan" para lograr formar gobierno, tras la reticencia del partido naranja de alcanzar acuerdos con la formación de Santiago Abascal.

Desde el PP harán "todo lo posible" para que el bloque de la derecha alcance un acuerdo, ha señalado Ayuso, quien ha subrayado que las tres formaciones, PP, Ciudadanos y Vox, tienen "intereses comunes" para lograrlo. "Todos somos el puente de todos", ha declarado la candidata popular.

Efe