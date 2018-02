PP y PSOE, solos en el pacto para la regeneración

Se habían citado para tomar medidas en materia de regeneración y transparencia, pero a la reunión ayer en la Puerta del Sol solo acudieron los representantes de lo que los nuevos partidos llaman «vieja política». Cristina Cifuentes había convocado a los portavoces en la Asamblea de PSOE, Ciudadanos y Podemos a mantener un encuentro en la sede del Gobierno regional con el objetivo de trabajar en un acuerdo marco en el que todas las formaciones se comprometerían a respetar la normativa de incompatibilidades, abstenerse en influir en la tramitación de procedimientos administrativos, renunciar al cargo si un diputado es formalmente investigado por delitos de corrupción, no aceptar regalo alguno o a la publicación de su declaración de actividades, bienes y rentas. Unas medidas que quedarían plasmadas en un futuro en el Estatuto de Autonomía pero que quedarán en papel mojado ya que el Ejecutivo de Cifuentes no podrá tramitar con el único apoyo del PSOE y Cs y Podemos les dieron plantón. «Con ellos todo, sin ellos poca cosa. No quiero abrir falsas expectativas, un pacto solo tendrá sentido si es entre todos los grupos», llegó a decir el portavoz de los socialistas en la Asamblea, Ángel Gabilondo, quien defendió que pese a «las heridas» que existen entre populares y socialistas era preciso acudir a la cita, informó Ep. La presidenta regional, por su parte, indicó que «hacer un ejercicio de diálogo nunca es perder el tiempo».

Pero los miembros de Podemos y Ciudadanos tenían una buena excusa para no acudir a hablar de renovar la política con los partidos tradicionales. El PP «no está en condiciones de liderar un pacto» sobre esas materias fue la excusa que Lorena Ruiz-Huerta, líder de Podemos, puso para ausentarse de la reunión. Ciudadanos, por su parte, exigió a Cifuentes por boca de su portavoz, IgnacionAguado, que «deje de proponer más reuniones y se ponga a cumplir lo que tiene firmado» tras recordar que hace tres años suscribieron con ella un pacto por la regeneración democrática «del que sólo se han cumplido dos puntos de los diez que tenía el texto».