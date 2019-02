Primer choque entre Más Madrid e IU por "la Operación Chamartín"

Transcurren los días y en la sede nacional de Podemos todavía no se han tomado decisiones. No hay movimientos ni negociaciones emprendidas con el resto de actores para confeccionar una candidatura única para las elecciones de la Comunidad de Madrid, y todavía no se la espera. En Podemos siguen defendiendo que primero deben configurar su programa antes que comenzar a dialogar, pero esa tranqulidad no es la misma que respiran el resto de fuerzas.

De hecho hoy IU, Más Madrid, Equo y la corriente anticapitalista de la formación morada se han reunido para seguir avanzando en la creación de una marca conjunta. Todas las formaciones de izquierda han coincidido en la buena sintonía de las negociaciones para trabajar una candidatura conjunta, una reunión a la que Podemos no ha asistido. Sin embargo, se ha abierto ya el escenario hipotético a no llegar a una marca por "diferencias políticas de fondo". Estas diferencias llegan precisamente de la mano de IU, que pone como línea roja la paralización de la Operación Chamartín. Así, el partido que dirige Alberto Garzón -que ha evidenciado en estos días diferencias con el órgano regional- defiende el rechazo total a este proyecto urbanístico porque difiere mucho de la "apuesta por un urbanismo participativo". En un documento, la organización apela a la "democracia" y a la "participación" a la hora de configurar el programa electoral, las candidaturas y el espacio político. Asímismo reclama unas "primarias proporcionales". A pesar de que reflejan voluntad para llegar a acuerdo, también barajan la posibilidad de tener que acudir a los comicios madrileños por separado. "Es necesario comprometerse firmemente a que no se irá a una confrontación constante entre los distintos espacios", sentencian.

Sin embargo, desde Más Madrid ya se han mostrado en contra de paralizarla, según señalan fuentes de Errejón a Ep. Según indican, escucharán la propuesta pero entienden que el Gobierno de Manuela Carmena "ha mejorado sustancialmente" el proyecto urbanístico de la zona norte de la capital.

Mientras, los anticapitalistas no descartan "dialogar para enfrentar a la extrema derecha" y avisan a Podemos de que trabajarán con ellos "desde la democracia y no desde la imposición", instándoles por tanto a "que cambien el chip". A pesar de que aseguran que "no comparten ni las formas personalistas ni su programa de centro izquierda progresista", sí abogan por "construir un proyecto político radicalmente transformador que confronte con los poderes económicos y políticos que condenan a la mayoría social a la precariedad, que esté con la PAH y no con el BBVA".