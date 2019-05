Desde hace mucho años, María del Rosario sufre episodios de narcolepsia. Charito, como le gusta que la llamen, tiene 95 años y se queda dormida sin control durante el día. Sin embargo, desde hace unos días le está ocurriendo todo lo contrario, «se queja de que padece insomnio», afirma uno de sus cuatro hijos. Se ha convertido en todo un terremoto mediático. «Está mañana he estado con la Griso y con Ana Rosa... y mañana tengo más teles», dice a modo de recordatorio de su apretada agenda. Toda esta atención es la que le está privando del sueño, pero a ella no le importa. Es la cabeza de lista de una formación única: Abuelas por Patones. Una agrupación compuesta por varias vecinas de este municipio de la sierra norte madrileña. «Vivimos todas en la misma calle y la más joven tiene 63 años. En el pueblo están asustados», afirma con una sonrisa pícara. Eso sí, dos de ellas se declaran votantes del Partido Popular y otras dos de Izquierda Unida. Se ve que las coaliciones en los pueblos pequeños sí que funcionan.

A última hora de la tarde de ayer, se acerca, despacito, a la oficina de Correos más cercana a su casa de la capital ­–sube a Patones unos cuatro días por semana– para depositar su voto por correo. «Como no sé si me va a dar tiempo a votar ese día porque os quiero atender a todos los medios, he preferido adelantarme». Y añade: «Ya sabéis a quién voy a votar, ¿no? A Abuelas por Patones, por supuesto», dice con guasa. Se ha puesto uno de sus mejores vestidos y carmín en los labios. Es toda una señora. «Se parece a la Reina Isabel II», dice un caminante. Es cierto. «Creo que soy algo mayor, nací en el 24», apunta.

Aunque no se visualiza como alcaldesa, plantea un proyecto para el pueblo en el que tiene residencia desde hace más de medio siglo. «Lo principal es que creen un parque. Hace tiempo que presentamos una idea en el Ayuntamiento para que se hiciera y era gratis, pero no hay manera». Pero no es la única idea que tiene Charito: «Me gustaría soterrar todos los cables del pueblo, para que se vea bonito el cielo. Los enterraría todos», añade. Y tiene una idea más para el municipio, ya que ella evita diferenciar Patones de Arriba y Patones de Abajo, «somos lo mismo», insiste. Para atraer a más turistas y generar riqueza para el pueblo, «crearía un párking de pago. Con tres euros al día por coche, imagina lo que podemos recaudar si cada sábado vienen a visitarnos unos mil coches y algunos se tienen que ir porque no entran», explica. Ella ya ha hecho el cálculo. Eso sí, lo hace en pesetas –«las grandes cifras las sigo pensando en la moneda antigua, no me hago con los euros», explica-: «Cada año recaudaríamos 45 millones de pesetas. Imagina todo lo que podríamos hacer con ese dinero».