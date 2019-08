¿Quién fue más machista Errejón o Ayuso?: El debate que triunfa en redes

El "Feminismo vs machismo" se convirtó en el debate estrella de la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni la mayor rebaja fiscal de la historia, ni el fin de las listas de espera, ni la conciliación laboral ni el abono transporte gratis para los mayores de 65 años y ni siquiera los incentivos a empresas y autónomos. El machismo de unos y de otros fue el argumento más comentado y "tuiteado" de la jornada.

Primero fueron 10 palabras de Ayuso las que cayeron como una auténtica bomba e incendiaron las redes. “Hay que combatir el machismo pero no a los hombres”. Así se expresó la presidenta madrileña y su afirmación no pasó inadvertida. Miles de comentarios inundaron rápidamente las redes sociales atacando con dureza a la candidata del PP por asumir los preceptos de Vox y por atreverse a hablar de "malos tratos" y no de "violencia machista". Algo que el líder de Más Madrid no desaprovechó en su contraataque. "Si no llama a la violencia machista por su nombre, difícilmente la va a combatir".