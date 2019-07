Superchunk y los malos tiempos

Son casi como los padres fundadores del «indie». Y lo suyo tiene mérito doble, porque no son ni de Los Ángeles ni de Nueva York. Radicados en Chapel Hill (Carolina del Norte), Superchunk fueron una de las primeras bandas del «indie» en uno de los lugares, digamos, no más progresistas de

EE UU. Mac McCaughan (guitarra, voz), Jim Wilbur (guitarra, voz de acompañamiento), Jon Wurster (batería, voz de acompañamiento) y Laura Ballance (bajo, voz de acompañamiento) acaban de publicar el disco «What a Time To Be Alive», un álbum en el que se llevan públicamente las manos a la cabeza tras la victoria electoral de Donald Trump. Pero están mucho más enfadados de lo que nunca puedan cantar. «Estamos a días tristes y a días enfadados. Pero cada mañana preocupados por los derechos humanos y las libertades en nuestro país. Y por la desigualdad, y por la naturaleza. ¿Qué quieres que te diga? Son tiempos absurdos para vivir en Estados Unidos», dice Jim Wilbur al teléfono. Presentan sus nuevos temas mañana en Madrid, en la Sala But.

«Es paradójico, porque la verdad es que en 2019 nos llevamos perfectamente. América está mal y nosotros bien. Por fin. Es muy cómodo estar juntos, no hay fricciones. Antes sí que las había, en parte porque estabamos constantemente pegados. Todo el tiempo. Pero ahora entendemos cuando el resto hablaba de sus grupos como de familia», explica el guitarrista. Tampoco tienen grandes expectativas. «En realidad, nunca hemos tenido una aspiración porque no ganábamos dinero con esto. Y en el presente eso lo facilita todo. No hay otra presión que no sea hacer esto por amor», explica el músico. Superchunk fueron pioneros de la filosofía «indie», una manera de pensar que, a su juicio, «aún perdura, porque ahora es por necesidad y por naturalidad. Antes era un gesto político y ahora es la mejor manera de hacer música. Nosotros eramos friquis del control y no permitíamos que nadie dijese nada de nuestro arte. Ahora, puedes hacerlo todo solo». Ellos, que son de otro tiempo, fundaron un sello, Merge. «Hoy en día solo tiene sentido si eres capaz de tener un paladar, un gusto en el que la gente confía y eso es lo que intentamos. Amar lo que amamos».