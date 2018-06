Un Orgullo sin Policía: ruptura de relaciones con el Ayuntamiento

El enfrentamiento entre la Policía Municipal y el Gobierno de Manuela Carmena escribió el pasado viernes el último capítulo de una historia de presiones y desencuentros. A consecuencia, la seguridad de uno de los eventos más multitudinarios del año en la capital, la fiesta del Orgullo Gay (MADO) se podría ver comprometida por la rotura en las negociaciones del Consistorio con este colectivo.

La Asociación de Policía Municipal Unificada ha comenzado una campaña para que los efectivos locales no se presenten voluntarios para prestar horas extra durante la celebración del próximo 29 de junio -en la que cada año participan cientos de miles de personas- como muestra del malestar interno. Así las cosas, la «revuelta» en las calles prosigue con la advertencia de que «no se garantiza la seguridad», tal y como reza alguno de los carteles con el logo del Cuerpo.

La «insurreción» de los agentes locales se debe a que el pasado viernes, previo a la reunión de la mesa de trabajo para el acuerdo de un nuevo convenio colectivo programada para las 11:00 horas, se rompieron las negociaciones. Ocurrió sobre las 9:00 horas. El Ayuntamiento presentó una oferta que, según la cúpula policial, recogía las reivindicaciones de los cinco sindicatos (CCPM, UPM, CSIT-UP, UGT y CCOO). No obstante el responsable de Policía del CSIT-UP, José Francisco Horcajo, presente en esa reunión, asegura a LA RAZÓN que «obviaban muchas garantías».

Así pues, los sindicatos no aceptaron la propuesta del Coordinador de Seguridad y del Director General de la Policía Municipal en Madrid, Andrés Serrano (un oficial del Cuerpo que está afiliado a Podemos). «Yo no iba a firmar un texto chapucero», expone Horcajo, muy contrariado. Según el líder del CSIT-UP, la propuesta del Consitorio no aseguraba una retribución digna en caso de accidente laboral y se alargaban las jornadas de noche.

Además, Horcajo confiesa que sufrieron chantaje. «Nos dijeron: "si no firmáis, no negociamos el resto de términos"». También amenzaron con suspender la reunión de las 11:00 horas y su encuentro con la alcaldesa, fijado para el próximo día 20. Al término de la reunión, les llegó un correo electrónico confirmando que la reunión de mesa había sido anulado, así como su cita con Manuela Carmena, supuestamente, por «problemas de agenda».

Según describe, Horcajo expuso sus objeciones y un representante del Consistorio le invitó a irse del edificio «de malas maneras». «No quiero identificarle todavía; diré que ha sido sargento junto con el director, y además estaba en un sindicato, por lo que es ex compañero». Por otro lado, el Director General «me restregó su nómina, porque le habían llegado informaciones de que algunos agentes estaban difundiéndola por redes sociales e insinuó había sido yo». Supuestamente, Serrano la había impreso para mostrársela. «Me mandó a la mierda». En definitiva, «lo del viernes fue de traca».

Por su parte, el Consistorio mantiene que la seguridad de los madrileños estará garantizada, ya que se suspenderán las libranzas.