Una obra faraónica para evitar que Arganda se inunde

Arganda del Rey ha sido declarada en situación de emergencia. Así lo determinó ayer el Ayuntamiento de la localidad, tras las riadas acaecidas a lo largo del último fin de semana. Guillermo Hita, alcalde de la localidad, firmó ayer el decreto con el que se pretende «acelerar» las gestiones y solventar con «mayor rapidez» los problemas que han surgido en el municipio. Esta decisión favorecerá especialmente que se acometan las labores de desescombro y las obras de emergencia que ayudarán a los vecinos a volver a sus rutinas. «Se van a contratar a empresas externas para que se pueda acelerar el proceso de desescombro», confirman a LA RAZÓN desde el Consistorio. Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se comprometió ayer en su visita a los municipios afectados a darles ayudas para hacer frente a todos los desperfectos que aún no han sido valorados.

Además de la situación de emergencia, el Ayuntamiento de Arganda busca que esta situación no se vuelva a repetir y, por ello, «desde que se produjeron las riadas del pasado mes de agosto solicitamos una reunión con el Canal de Isabel II», confirmó ayer Hita. Como ha podido saber este diario, el encuentro tendrá lugar a lo largo de los próximos días y en él se evaluarán las posibilidades de mejorar el alcantarillado de la localidad para evitar que se repitan nuevas riadas. «El Canal ya nos ha facilitado una propuesta de proyecto, pero lo deben analizar los técnicos para evaluar su viabilidad», aseveran desde el Consistorio.

Arganda se construyó sobre un arroyo y sus canalizaciones transcurren principalmente por debajo de la calle Real. Así, la obra que debería acometerse sería «muy importante» y, por la situación de endeudamiento que vive el municipio, éste no podría hacer frente a un desembolso de esta magnitud si no cuenta con el apoyo de la Comunidad. «Se tendría que levantar la calle principal del pueblo y, además del inmenso coste, también hay que tener en cuenta que sería una obra de larga duración», insisten. Pero lo cierto es que, si no se toman estas medidas, lo más probables es que si se suceden nuevos episodios de riadas, la situación se repita.

En la misma línea que Arganda, el pequeño municipio de Villar del Olmo, de menos de 2.000 habitantes, amaneció ayer divido en dos por su río, que se desbordó. «Pasamos miedo», le explicó una vecina del municipio a la presidenta de la Comunidad, que visitó la localidad. Aseguró que estuvo lloviendo desde las 12 hasta las 7 horas sin parar.