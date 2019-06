“Hemos cortado toda relación con el Partido Popular y hemos cancelado las reuniones que teníamos hoy en la Comunidad de Madrid para negociar la investidura (en referencia a la de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso)”, ha asegurado la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. Con esto frena las negociaciones que estaban llevándose a cabo. Es más, a lo largo de esta mañana se han reunido Ciudadanos y PP.

“Lo que se ha producido es un incumplimiento de un contrato entre el PP y Vox”, ha añadido Monasterio. Ha insistido en que “hasta que no se aclare qué pasa en el Ayuntamiento, no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad de Madrid”. De acuerdo con la portavoz de la agrupación de Santiago Abascal, “solo sé que hay un contrato que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox (no juntas de distrito como ha afirmado Almeida) y es lo que se ha firmado, además de una proporción en presupuestos”.

Por todo ello, Monasterio ha insistido en que “exigimos que se cumpla lo firmado la noche del viernes. Necesitamos socios fiables” y es que, por el momento, Ciudadanos se ha negado a sentarse con Vox.