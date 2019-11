«Las encuestas siempre se equivocan con Cs y el domingo daremos la campanada»

Convencido de que obtendrán un mejor resultado de lo que indican las encuestas, Miguel Garaulet (Hellín, 1968), incide en que el próximo lunes habrá gobierno, se desbloqueará el país y no se llegarán a unas terceras elecciones.

-El CIS les sitúa como cuarta fuerza, ¿cómo esperan ganar el voto indeciso?

-Apelando a la necesidad que tiene España de un partido de centro, liberal, reformista y moderado, como es Ciudadanos. Somos necesarios porque, si no, corremos el riesgo de que tanto PP como PSOE se vean condicionados por las fuerzas que tienen a sus extremos. Además somos los únicos que garantizamos que no va a haber terceras elecciones.

-¿Temen un sorpasso de Vox?

-Nosotros nunca podemos tener miedo de acatar la voluntad de los españoles. Pero es verdad que las encuestas siempre se equivocan con Cs, y creo que el domingo vamos a dar la campanada.

-¿Mantendrían el cordón sanitario al PSOE?

-Nosotros no inventamos los cordones sanitarios, fue el propio PSOE el que en el Pacto del Tinell puso de moda el concepto. Pero si lo que me pregunta es si mi partido va a bloquear la situación, la respuesta es que buscaremos siempre la mejor opción para los ciudadanos, que no se merecían esta repetición electoral propiciada por el interés personal y partidista del señor Sánchez.

-En caso de un gobierno en coalición, ¿cuál sería la mejor opción para Cs? ¿Un gobierno «a la murciana» o como en Cartagena?

-Nosotros lo que queremos es que haya gobierno de una vez por todas. Un gobierno estable, fuerte y moderado, capaz de asumir los retos a los que se enfrenta España, desde la desaceleración económica al impacto del Brexit, la situación del Mar Menor o las guerras comerciales. La fórmula para poner España en marcha es lo de menos, lo principal es que lo hagamos.

-¿Cómo cree que afectará la crisis de Cataluña en las urnas de la Región?

-Sinceramente, nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en Cataluña, la crispación y violencia que parte de la sociedad está imponiendo a la mayoría de los catalanes. Nosotros ya advertimos de esta situación. De hecho Cs nació para luchar contra ella. Ya le dijimos al señor Sánchez en septiembre que aplicara el 155 y destituyera a Torra, pero no quiso y ahora tenemos a Barcelona sumida en el caos, en llamas. Los murcianos tienen que saber que solo Cs es la garantía de que en Cataluña se va a actuar con contundencia, aplicando la ley y haciendo que se cumpla, para sacar el miedo de las calles y que los ciudadanos puedan hacer su vida.

-¿Y la exhumación de Franco?

-Sinceramente, está bien hablar de la Transición del 78, pero yo prefiero hablar de la transición ecológica, hablar de futuro y no del pasado. Todo el proceso obedece de nuevo al interés partidista de Sánchez, y lo lamentable es el espectáculo que todos pudimos ver.

-¿De quién ha sido la culpa de lo que ha ocurrido en el Mar Menor?

-Todos tienen parte de responsabilidad, pero el mayor culpable es el PP y su gestión -o carencia de ella- durante los últimos 25 años. Tampoco se puede culpar solo a un sector, pero está claro que el agrícola intensivo tiene también una gran parte de responsabilidad. La situación es crítica, pero estamos aún a tiempo de revertirla. Nos parece patético que PP y PSOE ahora anden echándose la culpa del ecocidio, cuando lo que se debería hacer de inmediato es aplicar el Decreto de Medidas Urgentes y hacer cumplir las leyes que protegen nuestra laguna salada. Hay que endurecer las penas por los delitos ambientales, que el que contamine pague. No puede ser que salga gratis contaminar, o que algunos prefieran pagar la multa a cumplir la ley.

-¿Qué medidas proponen para minimizar los daños en desastres como lo ocurrido tras la DANA?

-Hay que revisar el Plan de Prevención contra las Avenidas e Inundaciones, que tiene ya más de tres décadas. Pero también habría que revisar las obras e infraestructuras hidráulicas, y poner en marcha las de contención en el Campo de Cartagena. También revisar los planes urbanísticos, y de nuevo, hacer cumplir la legislación. El agua siempre acaba reclamando sus cauces, lo que es suyo, y tenemos la obligación de tenerlos a punto, porque este tipo de fenómenos se va a convertir en algo más común de lo que debería por el efecto del cambio climático.

-Tras el 10-N, ¿qué es lo primero que reclamarán al Gobierno central para la Región?

-Cuando Albert Rivera sea presidente, tendremos una financiación urgente para recuperar los daños de la DANA. Y los 700 millones de euros del plan de Vertido Cero, el fundamental para eliminar los vertidos al Mar Menor, estarán garantizados. Además, empezaremos a trabajar en un sistema de financiación autonómica justo, que deje de maltratar a nuestra Región.