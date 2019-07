López Miras: “El PP no puede ser responsable de facilitar un gobierno de Sánchez que vaya a subir los impuestos a todos los españoles”

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado este martes, momentos antes de participar en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid, que “el Partido Popular no puede ser responsable ni recaer sobre su conciencia que propicie un gobierno de Pedro Sánchez que vaya a subir los impuestos a todos los españoles”. López Miras ha descartado así la abstención del PP ante un posible segundo intento de investidura del PSOE.

En este sentido, el presidente de la formación regional ha señalado que “el Partido Popular es el que mejor representa al centro derecha, un centro moderado y con muchas sensibilidades, algunas más conservadoras también, y claramente liberales como la que yo represento, pero que en conjunto somos capaces de integrar un proyecto que representa el centro-derecha en España”.

López Miras ha adelantado que en la reunión que se celebra esta mañana en la sede nacional del PP, el presidente Pablo Casado realizará un análisis sobre la sesión de investidura fallida por el PSOE para alcanzar el Gobierno de la Nación y sobre el escenario político que se abre a partir de ahora.

En este sentido, se ha mostrado favorable a que el centro-derecha se una para asumir una candidatura al Gobierno de España, ya que “ya hemos tenido la oportunidad de una investidura en la que el PSOE ha fracasado porque no ha sabido aunar voluntades ni tenido capacidad de acuerdo, de consenso y mucho menos de dialogo y creo que antes de someternos a los españoles a unas nuevas elecciones, lo más lógico es que, una vez que la primera fuerza política no ha sabido o no ha podido alcanzar esa investidura, la que lo haga sea la segunda fuerza, el PP, la alternativa al PSOE”.

López Miras ha añadido que “el PP debe de tener la oportunidad de conformar esa mayoría que le pueda dar el gobierno y nadie se extrañará que, igual que el PSOE pide la abstención de PP y Ciudadanos para conformar esa mayoría, el PP y Ciudadanos, en su caso, soliciten la abstención del PSOE”.