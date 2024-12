El 40014, tardón pero efectivo: reparte premios a 15 provincias

El segundo premio del Sorteo de la Lotería de Navidad ha sido el más tardón, ya que salió del bombo a las 13:30 horas, en el sexto alambre de la tabla. Al contrario que El Gordo, está muy repartido por diferentes puntos de la geografía española, como Valladolid, Cádiz, Barcelona, Alicante, Badajoz, Barcelona, Vizcaya, Granada, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra y Valencia.

La administración «La 7 de la suerte», situada muy cerca de la plaza Mayor de Valladolid, se llevó un buen «pellizco» gracias al 40014, del que repartió 157,5 millones de euros. «Se está resistiendo, ese es nuestro», pensó en ese momento la lotera Esther Samaniego, quien confirmó a Efe que las 126 series se vendieron a través de la web, por ventanilla y a abonados en Valladolid y Palencia.

El segundo premio ha sido el que mayor suerte ha repartido en Andalucía, al dejar 60.125.000 euros en las provincias de Cádiz, Granada, Huelva y Málaga. La mayor parte se ha quedado en la localidad gaditana de Chipiona, con más de 56.250.000 euros gracias a los 45 billetes vendidos del 40014. Juan Carlos, el hijo del propietario de la administración Nuestra Señora de Regla, un negocio de su familia, ha señalado a LA RAZÓN que vendieron 450 décimos al chiringuito «La Manuela», por lo que está muy repartido entre clientes y amigos. «Con esto hemos tocado techo», ha declarado Juan Carlos, quien apuntó que en alguna ocasión habían dado algún cuarto o quinto premio de Navidad, pero nunca uno de los tres primeros. «Es el deseo de toda la vida para un lotero», ha confesado, y admitió sentir una gran alegría «por repartir ilusión entre nuestros vecinos, es algo muy importante». Por su parte, Manuel Martínez, el responsable del chiringuito ubicado en la Playa de las Tres Piedras, se mostró «súper contento» con esta lluvia de millones en declaraciones a Canal Sur. Según Martínez, el premio está «muy repartido» entre el equipo de su restaurante, donde también fue vendido a clientes de Sevilla, Madrid, Pamplona o País Vasco. A él también le ha tocado «algo», «un colchoncito», aunque añadió que la suerte que le ha dado la vida es su trabajo, sus hijos y la salud.

Lotería Artea, situada en el centro comercial del mismo nombre en Vizcaya, vendió una serie del segundo premio. Su propietario, Jon, aseguró a este diario que la suerte les sonríe, ya que en 2023 dieron El Gordo de Navidad y El Niño, y ayer también un cuarto y un quinto premio. «Aquí siempre toca, nos dicen los clientes cuando vienen a comprar», ha declarado exultante.

Diez décimos vendió también Loterías El Pollo, en Orihuela ( Alicante). Meli, una empleada, señaló que el número les llegó gracias al intercambio con otra administración. «Estamos nerviosos, aunque con mucha alegría», ha manifestado a LA RAZÓN. Al ser domingo estaban cerrados, pero abrieron ante la presencia de alguno de los agraciados.

En Isla Cristina (Huelva), Saúl Santos, dueño de lotería La Higuerita, un negocio con más de 100 años, contó a este diario que vendieron una serie completa. Aunque es su primer gran premio como administrador, confesó que «estamos satisfechos, hemos dado alegría y suerte a nuestras clientes».

Pegada a la butaca

La fortuna ha querido que una joven que asistía al Sorteo en el Teatro Real haya resultado ser una de las agraciadas del segundo premio. "Estaban los niños con la bolita y mi pareja me ha llamado para decirme que le había tocado. No sabía a qué premio se refería, pero me ha dicho que era el segundo y me he quedado callada en la butaca", ha asegurado en declaraciones a los medios. La agraciada, que ha puntualizado que le ha tocado a su pareja, ha explicado que lo compró en Camas (Sevilla) junto con un grupo de amigos y que durante la llamada "no podía ni oírle", infirma Ep. "Solo le he entendido que se iba a celebrarlo al bar con los amigos", ha afirmado. La afortunada está en Madrid para celebrar la Nochebuena con su familia. "Será una velada estupenda", ha bromeado. Además, ha comentado que "siempre" se habla de qué hacer si toca la Lotería, pero es algo "impensable" que se haga realidad. "Imagino que haremos algún viajecillo", ha avanzado.