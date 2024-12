Alerta nueva estafa: venta de décimos falsos y cómo evitar caer en ella

Un décimo válido no solo es un requisito para cobrar un posible premio, sino que también asegura que tu participación en el sorteo esté respaldada por la Lotería Nacional, el organismo oficial encargado del evento. Adquirir un billete de fuentes no autorizadas o no verificar su autenticidad puede tener consecuencias graves, un billete falso o fraudulento carece de valor legal, si resulta premiado, no podrás reclamar el premio.

Entre los timos más clásicos y conocidos de España se encuentra el denominado "tocomocho". En este caso, un estafador se presenta a nosotros con un "boleto ganador" que, por algún motivo, no puede cobrar, por lo que solicita que le adelantemos una parte del premio a cambio de este boleto supuestamente ganador. También hay otras estafas que son comunes durante esta época, como las llamadas telefónicas en las que nos informan que hemos ganado un premio. Sin embargo, para recibirlo, nos piden que proporcionemos ciertos datos bancarios sensibles, poniendo en riesgo nuestra seguridad financiera.

Cómo identificar un décimo falso

Uno de los timos que está creciendo alarmantemente en los últimos años es la venta de décimos falsificados, sobre todo a través de internet. Es de vital importancia que estemos bien informados sobre cómo identificar un décimo auténtico de la Lotería de Navidad, así como las señales de alerta que podrían indicarnos que no estamos ante un vendedor fiable.

Compra en sitios autorizados. Asegúrate de comprar tu boleto en un establecimiento autorizado o en una web con permiso. Si la URL de la web no comienza por “https://” puede ser una señal de fraude.

Asegúrate de comprar tu boleto en un establecimiento autorizado o en una web con permiso. Si la URL de la web no comienza por “https://” puede ser una señal de fraude. No confíes en la venta de participaciones. Estas pueden ser difíciles de verificar y se suelen jugar con cantidades más pequeñas que un décimo. Debes sospechar si se venden a precios por debajo de lo normal.

Estas pueden ser difíciles de verificar y se suelen jugar con cantidades más pequeñas que un décimo. Debes sospechar si se venden a precios por debajo de lo normal. Desconfía de mensajes sorpresa. No creas en los mensajes que informen que has sido premiado en un sorteo desconocido y en el que no has participado.

No creas en los mensajes que informen que has sido premiado en un sorteo desconocido y en el que no has participado. Guarda los correos de confirmación. Si realizas tu compra en Internet, guarda los correos relacionados con ella y haz capturas de pantalla si es necesario.

Cómo saber si un décimo es verdadero

Sellado de la entidad. Un décimo auténtico siempre está sellado por el lugar donde se compró e incluye la leyenda “Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado”.

Un décimo auténtico siempre está sellado por el lugar donde se compró e incluye la leyenda “Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado”. Numeración y código de barras. Todo décimo auténtico debe estar numerado y contar con un código de barras en la parte frontal.

Todo décimo auténtico debe estar numerado y contar con un código de barras en la parte frontal. Tipo de papel. Los décimos auténticos están hechos de papel de alta calidad con una densidad fácilmente reconocible.

Los décimos auténticos están hechos de papel de alta calidad con una densidad fácilmente reconocible. Impresión en papel OCR. Los décimos legítimos se imprimen en papel OCR, que tiene unas fibras luminiscentes visibles solo bajo luz ultravioleta. Así que, Si tienes dudas, puedes solicitar en cualquier establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado que se alumbre el billete con luz ultravioleta.

Los décimos legítimos se imprimen en papel OCR, que tiene unas fibras luminiscentes visibles solo bajo luz ultravioleta. Así que, Si tienes dudas, puedes solicitar en cualquier establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado que se alumbre el billete con luz ultravioleta. Impresión de seguridad adecuada. Los décimos auténticos presentan una impresión de seguridad en color oro que cambia cuando se mueve.

Consejos de la Policía Nacional para evitar la estafa

Un décimode la Lotería de Navidad tieneque lo distinguen de los falsos. Estos detalles son cruciales para garantizar su autenticidad. Debemos estar atentos y saber identificarlos para protegernos de ser víctimas de un engaño.

De cara al incremento masivo de venta de lotería con motivo de la Navidad, la Policía Nacional alerta de que la posibilidad de estafas también aumenta. Por ello, ha difundido una serie de consejos a través de sus redes sociales para ayudar a la población a evitar caer en estos posibles, y tan comunes, fraudes.

Compra los décimos de Lotería para el sorteo solo en sitios autorizados , ya sea en establecimientos físicos u online.

, ya sea en establecimientos físicos u online. Si realizas tu compra en Internet, guarda los correos relacionados con ella y haz capturas de pantalla de la gestión si es necesario.

de la gestión si es necesario. Desconfía de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que desconoces y en el que no has participado.

de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que desconoces y en el que no has participado. Comprueba que tu décimo tiene el logo , el código y todos los elementos de verificación .

, el y todos los . Cuando compartas Lotería con amigos o familiares, fotocopia el décimo e indica quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos.

con amigos o familiares, e indica en esa compra y de ellos. Procura conservar el boleto en perfectas condiciones , su deterioro podría darte problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses.

, su deterioro podría darte problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses. Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes.

o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes. Denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional la pérdida o robo de tu décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado

"Si has sido, no dudes enaportando todos los datos que tengas sobre los autores y su. Y si no has caído en el fraude, pero tienes datos sobre ello, infórmanos en www.policia.es." expone un miembro de la Policía Nacional.