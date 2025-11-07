Euromillones: resultado del sorteo de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

Los números premiados en el sorteo de Euromillones de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, han sido: 11, 21, 39, 40, 43. Por otro lado, los números estrella han sido el 02 y el 08.

El Euromillones es una de las loterías más populares y emocionantes de Europa, conocida por sus enormes premios y su carácter transnacional. Este sorteo, que trasciende las fronteras nacionales, se creó en 2004 con el objetivo de ofrecer una experiencia única de lotería, con botes millonarios que superan con creces los de las loterías tradicionales de cada país.

Lanzado el 13 de febrero de 2004 por un consorcio inicial de operadores de lotería de España, Francia y el Reino Unido, el Euromillones tuvo un éxito inmediato que atrajo a otros países europeos como Portugal, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Suiza. Actualmente, se juega en 13 países europeos, convirtiéndolo en una de las loterías más extendidas en el continente.

El juego es sencillo pero emocionante: los participantes deben elegir cinco números principales del 1 al 50 y dos números adicionales, llamados "estrellas", del 1 al 12. Para ganar el bote principal, es necesario acertar los siete números. Sin embargo, el sistema de premios ofrece múltiples oportunidades de ganar, con 13 categorías de premios en función de los aciertos.

Además de los premios millonarios, el Euromillones tiene un gran impacto en los países participantes. Parte de los ingresos generados por la venta de boletos se destina a proyectos sociales y culturales, como programas educativos, de salud, deportes, conservación del patrimonio y desarrollo comunitario, contribuyendo así a mejorar infraestructuras y servicios públicos. Cuando no hay ganadores del bote principal, este se acumula semana tras semana, lo que genera aún más expectación.

El Euromillones no es solo un juego de azar, sino también un ejemplo de cooperación entre naciones. Ha logrado reunir a millones de europeos en torno a la emoción de los sorteos y los sueños de fortuna, mientras apoya el desarrollo social y cultural del continente. Por todo esto, sigue siendo un referente en Europa y un modelo de éxito a nivel global.

¿Quieres saber si te ha tocado la Bonoloto, Euromillones, Lotería Nacional, Primitiva, Mi Día, Cuponazo o Sueldazo? Comprueba el resultado del resto de sorteos de loterías del día en LA RAZÓN.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.