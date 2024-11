Ya hay fecha para el estreno del anuncio de la Lotería de Navidad 2024

Con la llegada del frío, las calles se empiezan a impregnar de un espíritu navideño que encandila a los más pequeños e ilusiona a los más mayores. Uno de los eventos más representativos de estas fechas en nuestro país es el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará, en esta ocasión, el domingo 22 de diciembre. Familias de todas los rincones de España participan en este emocionante evento que reúne a más de 25 millones de participantes, casi nada. Y es que no es para menos puesto que esta tradición se ha transmitido entre generaciones, sobrepasando la barrera de la edad, hasta nuestros tiempos.

Sin embargo, hay que atribuirle un valor a especial a los días previos al Sorteo debido a que, por momentos, cobran más relevancia que la propia competencia. Uno de los factores que motivan este suceso es el prestigioso anuncio de la Lotería que enamora a todos los espectadores año a año. Tal vez sea por la extrema delicadeza o por su impetuosa sensibilidad la razón por la que este tipo de piezas audiovisuales agradan tanto al público general como a los más críticos. El motor primero de estas cintas suele ser la solidaridad y el noble arte de compartir que supone formar parte de este sentimiento.

Aunque en realidad cualquiera que lea esto sin tener un conocimiento previo de lo que supone este hecho pensará que estoy loco. No obstante, lo cierto es que, sin su respectivo anuncio, el Sorteo de la Lotería de Navidad no sería lo mismo o al menos perdería gran parte de la magia que lo caracteriza. Aunque, por el contrario, hay gente que decide quedarse al margen de todo ello y no apostar, una decisión segura y sin fallos, clara y concisa, tan valida como la opuesta.

El anuncio de la Lotería de Navidad 2023

Bajo el lema 'no hay mayor suerte que la de tenernos' el anuncio del año pasado contó la historia de una joven que debido al tedio de la rutina y la acumulación de tareas desea quedarse sola para tener más libertad. Es entonces cuando entra la parte fantástica de la historia. En un momento concreto se queda sola en las frías e inmensas calles de Madrid. Acto seguido empieza a sentir esas soledad que, de algún modo, ya sentía antes. Entre confusión e incertidumbre, nuestra protagonista se da cuenta de la verdad del asunto, la compañía a veces es el mejor amigo.

Su éxito fue el esperado y tuvo un gran impacto en todos los que lo vieron una y otra vez. Este muestra a la perfección los valores y los principios de algo tan material que, de forma paralela, también cuenta con una parte intangible que nos hace sentir y emocionarnos. El mayor premio es compartir y el medio más preciado es el tiempo, por lo que, por qué no compaginarlos con los nuestros.

¿Cuál es la fecha de estreno del anuncio de la Lotería de Navidad 2024?

Al igual que en años anteriores, a mediados de noviembre suele ser la fecha de estreno del anuncio. En este caso, el jueves 14 de noviembre estará disponible para verlo tanto en redes como en la televisión, por lo que, es importante estar atentos para ser los primeros en verlo y así poder disfrutar de esta nueva entrega lo antes posible. Además promete volver a emocionar y conmocionar con el lema del presente año de Loterías y Apuestas del Estado: "El mejor lugar del mundo". Todo apunta a que esta nueva edición se centrará en explorar los rincones especiales que cuentan con el cariño de los españoles. Por lo que se espera que siga en esta misma línea.