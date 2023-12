Un periodista frota por la espalda de Pedro Sánchez un décimo de la Lotería de Navidad: "De aquí salgo millonario o detenido"

Ayer tuvo lugar la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez, 'Tierra Firme', en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El evento estuvo moderado por Ángeles Caballero y Jorge Javier Vázquez. Pero hasta allí también se acercaron muchos periodistas y medios de comunicación para cubrir la noticia.

Uno de ellos fue Isma Juárez, reportero de El Intermedio, que tuvo la oportunidad de hablar un minuto con el presidente del Gobierno mientras este le firmaba su libro. Tirando del humor y la ironía que caracteriza al programa de El Gran Wyoming, Juárez le hizo una propuesta a Pedro Sánchez: "¿Le puedo pasar el décimo por la espalda?"

El reportero de El Intermedio consigue pasar su décimo de la Lotería de Navidad por la espalda de Pedro Sánchez

El reportero tenía claro antes de hacerle la propuesta al presidente del Gobierno que de allí salía "millonario o detenido, una de dos". Aun así, decidió arriesgarse porque consideraba a Sánchez "el tipo con más suerte del mundo", motivo por el cual se llevó consigo un décimo de la Lotería de Navidad.

Cuando llegó el momento de que Pedro Sánchez le firmara el libro, Isma Juárez le dijo "usted es un hombre con suerte", después de proponerle frotar el décimo en su espalda: "Yo creo que igual me puede tocar". Lejos de extrañarse, Pedro Sánchez le contestó "bueno, tú pásalo si quieres. No tengo problema". Y sin más dilación, el reportero frotó su décimo contra la espalda del presidente del Gobierno.

Esta anécdota acabó con una reprimenda de Sánchez al reportero, tras este decir "hostia", con motivo de lo que acababa de lograr: frotar un décimo de la Lotería de Navidad por la espalda del presidente. "No digas eso que estás en horario infantil, los tacos no". Sin embargo, Juárez no quiso perder oportunidad y acabó la conversación preguntándole por el próximo ministro de Economía, a lo que Pedro Sánchez le respondió devolviéndole el bolígrafo con una leve risa.

El reportaje de El Intermedio finalizó con Isma Juárez explicando que ya se había gastado 20 euros con la compra del libro de Pedro Sánchez, por lo que ahora solo quería conseguir más dinero del que se había gastado. Para ello propuso dos vías: "Esto me va a dar mucho dinero, si no son los 400.000 del Gordo, serán 400 euros en Wallapop de algún 'Pedroliever'. Esto vale oro", explicó el reportero muy satisfecho.