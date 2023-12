Jorge Javier Vázquez, sobre la verdadera relación que mantiene con Pedro Sánchez: "Ningún hombre me ha durado tanto"

Pedro Sánchez ha presentado este mediodía "Tierra firme", su último libro, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid junto a Jorge Javier Vázquez y la periodista Ángeles Caballero, que ha ejercido de moderadora de la entrevista y del coloquio del presidente del Gobierno y el expresentador de "Sálvame". El televisivo, a lo largo del evento, no ha dudado en lanzar algún que otro dardo envenenado hacia Mediaset, grupo al que aún pertenece, y sus declaraciones están dando mucho de qué hablar.

"Me gustaría aclarar la relación que tengo con Pedro Sánchez porque hay mucha gente que piensa que nos vemos cada fin de semana, que pasamos las vacaciones juntos, que soy casi su consejero áulico", ha declarado Jorge Javier sobre la unión que tiene con el presidente. "Entró por teléfono en Sálvame en 2014 y yo vi por primera vez en persona a Pedro Sánchez el pasado martes en La Moncloa. Nos reunimos con Ángeles para preparar el libro. Hemos tardado casi diez años en conocernos. Ningún hombre me ha durado tanto. El secreto para la pervivencia de una relación es no verse", ha desvelado el televisivo, entre risas, sobre su verdadera relación con el líder socialista.

Presentación del libro “Tierra Firme” de Pedro Sánchez en el Circulo de Bellas Artes / © Alberto R. Roldán / D Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

"Estuvimos a punto de conocernos porque lo invitamos a un programa de Telecinco, "Cuentos Chinos". Estuvimos a punto de que viniera pero nos dijo que no", ha revelado Jorge Javier. Tras esto, Sánchez no ha dudado en responderle: "¿Por eso no me votaste?". "A ver, es que está Yolanda...O sea que llevas clavado en el alma que fuera a la presentación de Sumar", ha expresado el televisivo. "Yo simplemente digo que hemos tardado diez años en conocernos, pero yo he venido a hablar de mi libro", ha zanjado el presidente con mucho humor.

En otro momento del coloquio, Jorge Javier, muy sarcástico, le ha hecho una de las preguntas que más ha dado de qué hablar en redes y se ha convertido en viral. "Con sinceridad, ¿convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?". La cuestión ha generado una gran carcajada entre los asistentes.