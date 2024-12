Lotería de Navidad 2024, en directo hoy: el Gordo, premios, pedreas y última hora del sorteo

No todos los premios están sujetos a impuestos, sino solo aquellos que sean de mayor cuantía. Los premios que no superen los 40.000 euros no tendrán retenciones del 20%. Sin embargo, esta retención sí se aplicará a los décimos ganadores con una cantidad que sea mayor a este límite.

El impuesto se aplica únicamente a la parte del premio que es sujeta a tributación, es decir, a la cantidad que exceda los 40.000 euros. Por ejemplo, si un décimo gana 60.000 euros, solo se aplicará el impuesto sobre los 20.000 euros que superan los 40.000 euros. De esta manera, los premios reales para cada categoría quedarían de la siguiente manera: