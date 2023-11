¿Quién tiene prohibido jugar a la Lotería de Navidad y por qué?

Cada día que pasa, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está cada vez más cerca. La venta de décimos ya está abierta y, sin embargo, son muchos los que no lo comprarán hasta que queden dos días para que los niños de San Ildefonso repartan el Gordo. Es posible que, al verse cara a cara con las largas filas que forman todos los años frente a las administraciones de lotería, decidan posponerlo una y otra vez. Pero también hay un grupo de personas que, por mucho que quieran, no podrán comprar un décimo de la Lotería de Navidad, y no será por las colas en la puerta.

¿Quiénes tienen prohibido jugar?

Administración de lotería EUROPA PRESS EUROPA PRESS

La norma que regula los juegos de azar en nuestro país es la Ley 13/2011. En esta ley se establecen los límites a las que está sometido el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad; sino también cualquier otro juego de azar, como las apuestas deportivas o los juegos de casino. De acuerdo con la mencionada ley, los siguientes grupos no pueden participar en la Lotería de Navidad y, por lo tanto, no podrían reclamar el premio, aunque ganaran:

Menores de edad:

Si no tienes 18 años, no puedes participar en ninguna apuesta, incluyendo la Lotería de Navidad. La responsabilidad de gestionar la relación de los menores con el juego recae sobre los padres o sobre los tutores legales; ya que los menores pueden recibir un décimo como regalo. Sin embargo, deben ser los adultos quienes cobren el premio, si resulta ganador. En la práctica, el menor no está jugando.

Incapacitados legalmente

Las personas legalmente incapacitadas no pueden jugar ni cobrar en la Lotería de Navidad. Al igual que ocurre con los menores de edad, serán sus tutores legales quienes deberán hacer las apuestas, comprar los décimos y cobrarlos por ellos.

Adictos al juego

Las personas adictas al juego pueden solicitar ser incluidas en una lista específica que prohíbe su participación en cualquier tipo de juego de azar. Sin embargo, también es posible que se incluya a una persona en esta lista, incluso si no está de acuerdo, si existe una resolución judicial que lo ordene. En cualquiera de los casos, ya sea que la restricción sea voluntaria o impuesta por un tribunal, estas personas no podrán participar en ningún tipo de juego de azar, incluyendo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Una persona compra Lotería de Navidad Eduardo Parra Europa Press

Organizadores del sorteo

Los directivos de Loterías y Apuestas del Estado no pueden participar en ningún juego que organice su propia entidad. Y tampoco podrán hacerlo a través de ninguna tercera persona, ya sea física o jurídica. Sin embargo, sí que pueden participar en loterías organizadas por otras entidades. Esta prohibición también se aplica a todos los familiares de estos directivos hasta el segundo grado. Además, cualquier persona perteneciente a la Comisión Nacional del Juego que tenga funciones de inspección y control, incluso si no tienen un cargo de responsabilidad en el organismo, también tiene prohibida su participación en el sorteo.