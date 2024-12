Rappel y Sandro Rey lo tienen claro: este será 'El Gordo' de la Lotería de Navidad

Si hay algo que enciende la llama de la Navidad es el Sorteo Extraordinario de Lotería. Un evento que, en esencia, reúne todos y cada uno de los valores que fundamentan estas fechas. Desde la solidaridad hasta la amistad con el prójimo, la unión como piedra angular de todo el espíritu navideño. Y es que, como dice el anuncio "compartir es extraordinario". Siempre que asoma el imperante frío del invierno aflora en nuestro ser un sentimiento de estima, de empatía, de identidad. Tal ve esa sea la razón por la que estas fiestas tienen una magia especial.

Sin embargo, todos soñamos con ese número que tanto gusta a la gente aún sin conocerlo. Efectivamente, el 'Premio Gordo' de la Lotería de Navidad es el bien más preciado de todos en este momento del calendario. A pesar de todo hay que esclarecer que cada número que pueda salir de la rueda el 22 de diciembre tiene la misma posibilidad, aquí no valen las matemáticas ni la ciencia, si acaso la estadística. Pero, por el contrario, todos necesitamos creer, la ilusión no sería nada si no se hace un buen uso de ella y, de esta manera, cada cual elige su suerte, su combinación ganadora.

Es en este contexto donde entran a escena los trucos personales. Estos se fundamentan en la elección propia de cada uno. En algunos casos el sitio donde se obtiene el boleto es un factor diferencial. Algunas sedes como Doña Manolita, en Madrid, y la Bruja de Oro, en Sort, son el talismán de muchos de los amantes del juego. En cambio otros participantes depositan su fe al completo en aquellas cifras con las que guardan cierta estima desde tiempos inmemorables, sus números favoritos. Sin embargo, otro método de selección que suele ser bastante popular en el desarrollo de este acontecimiento es el de las predicciones.

Cuál será el número ganador de la Lotería de Navidad según la IA

La Inteligencia Artificial para obsequiaron con esta respuesta hace uso de la hemeroteca del sorteo, de lo que nos dice la estadística. Para ello descompone la combinación entorno a tres principios: los números capicúa, con mucha influencia en el sorteo, la terminación más ganadora y la decena de millar que más ha salido en toda la historia. El 5 es el número que más ha salido con un total de 32 ocasiones en los más de doscientos años de historia del sorteo. Por otro lado, la cifra de los 90.000 suele salir con bastante frecuencia. Por lo que, el número de cinco cifras elegido por la IA es el 90515.

La predicción de 'El gordo' de Sandro Rey y Rappel

Ambos videntes han coincidido en exactamente la misma cifra. Rappel asegura que el "simbolismo significativo" de la misma es el motor principal de su elección mientras que Sandro Rey ha fundamentado su visión en el hecho de que esta combinación "tiene una vibración especial". El vaticinio ha dictaminado que el número 88982 será el encargado de otorgar la eterna felicidad ha sus portadores.

Asimismo, para optar a su compra todavía se puede obtener en cinco provincias distintas, por lo que, si su destino es el esperado, la alegría se esparcirá por gran parte del territorio peninsular. En Madrid se puede comprar en San Lorenzo del Escorial. Fuera de la capital existen otros puntos habilitados en la Ciudad de Toledo, Mislata (Valencia), Murcia y Leioa (Vizcaya). Para más información se puede acudir a esta página web.