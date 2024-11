Esto es lo primero en lo que se gastan su fortuna los ganadores de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es un ejemplo de que lo más importante es compartir. Sin embargo, la clave de este suceso se fundamenta en la idea preconcebida de que es muy difícil que te toque el premio. Por tanto, aquellos que se comparte no es necesariamente el futuro dinero que se gane en un futuro, que también, sino la posibilidad de reunirnos una vez más, de relacionarnos entre nosotros y de sentir ese espíritu navideño que tanto llena las casas. Es por eso que el resultado de este acontecimiento es la felicidad de saber que un año más estamos juntos.

Sin embargo, todo aquel que haya jugado alguna vez la lotería de Navidad tiene una idea rondando en su cabeza. Qué pasaría si mi boleto es el premiado. En este contexto, todos nos creamos nuestros propios escenarios donde nos vemos en una lujosa playa viviendo la vida con el dinero del Premio Gordo. Sin embargo, cuando esto se materializa y se convierte en realidad, esta es muy distinta. Claro está que todo depende de la cantidad que obtenga cada uno. En el caso de las grandes cantidades, de los pesos pesados, si que puede haber cabida para los lujos pero no es lo normal.

Es decir, la mayor cantidad de dinero no se invierte en viajes a islas paradisiacas ni en coches de alta gama sino que se tiene en cuenta para 'seguir adelante'. También es importante ser conscientes de las limitaciones de cada uno y no dejar llevarse por el correoso poder del dinero. Su influencia es casi tan grande como su sombra, un peligro para las personas impulsivas. Asimismo, hay que poner en manifiesto el derecho al anonimato, a no decir de forma pública lo que cada uno decide gastarse. Es por eso que iAhorro realizó una encuesta para conocer de primera mano los deseos de los ciudadanos.

¿En qué se gastan los ganadores de la Lotería de Navidad su premio?

Antes del Sorteo Extraordinario todos somos ganadores, después del mismo tan solo unos pocos afortunados. Sin embargo, siempre tenemos el derecho a soñar, nadie nos puede privar de es. Por tanto, la mayoría de respuestas que recibió la asesora inmobiliaria en un estudio se fundamentaron en tres vertientes principales. La primera de la lista, que obtuvo la mitad de las respuestas totales, consistía en "pagar deudas o tapar agujeros". En nuestra sociedad existen varios males necesarios a los que todos tenemos que hacer frente, llámese alquileres o hipoteca, aunque estos son solo dos de otro largo listado de gastos, pero eso es otro artículo.

Nos encontramos ante la pescadilla que se muerde la cola porque, precisamente, la segunda respuesta es la consecución de la primera. Invertir en vivienda es otro de los tantos objetivos de los ciudadanos que fantasean con el anisado premio. Junto a las cuestiones públicas, la vivienda es el principal tema que atañe a los jóvenes, y no tan jóvenes. La imposibilidad de comprarte una casa con un sueldo normal es la preocupación principal de toda una generación. La última opción se basa en ahorrar con el fin de conseguir independencia económica.

¿Cuánto dinero gano si me toca el Premio Gordo?

Es interesante identificar dos factores que intervienen directamente en la respuesta a esta pregunta. En primera instancia, la cifra total que corresponde al Premio Gordo de la Lotería de Navidad es de 400.000 euros por boleto premiado. Claro, aquí viene la otra cara de la moneda, esta cantidad una vez que ha pasado por las manos del sistema impositivo se queda en 328.000 euros. En el caso del Segundo y el Tercer Premio, la cantidad exenta de impuestos es de 108.000 y 48.000 euros respectivamente. por tanto, es de incumbencia de todos los participantes conocer estos datos.