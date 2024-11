Este es el truco que debes seguir para comprobar si tu décimo de lotería es falso

LaLotería de Navidades el representante perfecto de nuestro mundo, aquel en el que bajo el lema de "compartir es extraordinario" el Estado se llena de los bolsillos por un curioso y cada vez más frecuente suceso, la capitalización de la suerte. Su comercialización a granel es un hecho cada vez más frecuente y, claro, todos queremos un trozo del pastel. Sin embargo, hay quienes no se conforman con esto y quieren la pastelería entera. Algunos se aprovechan de esa buena fe inherente al ser humano que juntada con el tiempo da como resultado la desesperación más absoluta.

Es entonces cuando entra a escena nuestro protagonista en el día de hoy, la ruindad de las personas representada mediante la falsificación como piedra angular del suceso. En el contexto del Sorteo Extraordinario en realidad la magia reside en las esperanzas que los ciudadanos depositamos en un mero trozo de papel, por que a ojos de Dios no es más que eso lo que pasa que nosotros le atribuimos un valor especial, una valía que en realidad no tiene. No obstante, en nuestros días es innegable que este tipo de acontecimientos no solo son el rayo de luz al final del túnel sino un aliciente para recuperar la ilusión, para creer en ella.

Es por eso que no hay que dejar que estos seres emborronen la buena acción de compartir un décimo con el prójimo, estos desalmados no tienen cabida en la fiesta. Por tanto, para evitar el triunfo del mal hay que ser precavidos, nunca impulsivos, sobre todo siempre y cuando acudamos a un punto de venta muy concurrido. El claro ejemplo de lo que digo es Doña Manolita, que así lo atestigua, y los buitres que sobrevuelan el nido. En esta casa de apuestas algunas prácticas penadas por ley como la de cobrar un sobreprecio por la reventa o el vender boletos falsos están a la orden del día.

¿Cómo evitar la compra de un décimo falso de Lotería de Navidad?

Comprar en el establecimiento oficial. Esta respuesta en realidad no tendría ni que tener mención ya que, por subsiguiente, se intuye sola. Por el contrario, hay que hacer un alto en el camino y enfatizar un asunto. Con puntos oficiales de venta nos referimos a las casa de apuesta incluidas en el listado ofrecido por Loterías y Apuesta del Estado, puesto que, aunque no es tan frecuente, la falsificación también puede estar presentes en bares y locales clandestinos. No deja lugar a la duda el hecho de que, por supuesto, estos son casos anómalos, no representan a la mayoría, pero toda precaución es poca.

Al mismo tiempo, la venta online es más segura, una vez más, si se realiza por la web oficial de la SELAE. Si se quiere comprar en otro punto telemático se recomienda la comprobación previa, no vaya a ser que se trate de otra estafa. Volviendo al formato físico, se puede ver a simple vista si el cartón es verdadero. El material del que está hecho se llama papel OCR, muy característico del mismo. Además en tienda se puede comprobar si tu décimo tiene las fibras luminiscentes, tan solo visibles por luz ultravioleta. Por supuesto, el código de barras es único y no puede ser imitado, al igual que la enumeración.

En busca de la Virgen perdida

Como diría Spielberg. Hay algo en cada boleto que quizás sea lo que le aporta esa mitificación, esa brujería. Una protectora de cada papel, una virgen. Esta se encarga de vigilar su autenticidad para que nunca desaparezca, como ya he dicho es la protectora, que otra labor iba a tener. Esta centinela es ni más ni menos que la Virgen de la granada, de Fra Angélico, y se encuentra presente en nuestras carteras sin que nosotros nos demos cuenta. Es perfilada con un marco de color oro, por lo que no tiene pérdida. Así que viva la Virgen de la granada.