¿Aún no sabes que regalar a tu madre?

No solo te ha dado la vida, sino que te ha enseñado a pasar por ella con paso firme. Te inspira cada día, te apoya sin condiciones, te enseña el camino adecuado, se enorgullece de tus éxitos, te ayuda a levantarte cuando te caes y se emociona al verte sonreír. Hace lo posible y lo imposible, domina el arte del multitasking, y es la definición de SúperWoman. ¿Aún no sabes qué regalarle?

Las madres se merecen todo y más. Así que este año no olvides agradecerle todo lo que hace por ti y regálale tu cariño y algún detalle para que sepa lo importante que es para ti.

PARA LAS COCINILLAS

El delantal de @webosfritos: A falta del #emojipuerroya, tu madre podrá disfrutar de este delantal de puerros confeccionado en sarga de 245 g/m² estampada con puerros en tonos verdes, y cintas ajustables al cuello y a la cintura y un bolsillo central, todo en color verde botella. PVP: 35€

www.webosfritos.es

Las madres más foodies y amantes de la artesanía quedarán encantadas con cualquiera de las piezas de loza artesanal de Galicia de Pazo de Vilane y sus emblemáticas gallinitas. Unas piezas realizadas a mano por la firma de artesanía gallega “Mi madre no me deja” y que se pueden adquirir en la tienda online de Pazo de Vilane: https://pazodevilane.com/es/online/

Pack de plato pequeño con bol pequeño y 2 mermeladas Pazo de Vilane

Este Pack incluye un plato pequeño de repostería de loza artesanal de Galicia, decorado en dorado. Tamaño 20 cm.

Bol pequeño de loza artesanal de Galicia, decorado en dorado. Tamaño 15 cm.

2 botes de mermelada a escoger entre mermelada artesanal frambuesa, arándanos y tomate agridulce.

Precio: 39,20 euros

Packs de 6 botes de mermeladas Pazo de Vilane

6 botes a elegir entre la mermelada de arándanos, frambuesas o tomate agridulce

Precio: 27,67 euros

Más info: https://pazodevilane.com/es/online/

PARA LAS MÁS TECNOLÓGICAS

Cepillo Regenerador de Redenhair,

Está diseñado para frenar la pérdida de cabello y estimular el desarrollo de los folículos pilosos para un crecimiento capilar sano y fuerte. Masajea el cuero cabelludo mediante una luz infrarroja, acompañada de una micro-vibración muy agradable. PVP: 99€ www.redenhair.com

-Masajeador anticelulítico GLo910+

Glo910+ hace magia en tu cuerpo, gracias al profundo masaje subdérmico que moviliza la grasa y las toxinas acumuladas, causas que originan el proceso celulítico. El único con tecnología SLIM tech®, una innovadora combinación de energía fotolumínica, que penetra a distintos niveles de la piel, estimulando la creación de colágeno y la elasticidad al tejido conectivo. Incluye 4 cabezales de tratamiento e intensidad regulable que permiten combatir la piel de naranja, la grasa localizada (tripa, cartucheras, michelines...), las piernas hinchadas, el dolor muscular y mejorar la circulación. P.V.P. 299€ www.glo910.com

PARA LAS MÁS NATURALES

-Pack Día de la Madre de Münnah: Pack con 3 productos NATURALES para el cuidado facial. PVP: 114€ www.munnah.es

• Luz de Münnah: Premiada como la mejor crema de noche antiedad 2021 por Organics Magazine. Espectacular.

• Sol de Münnah Color: Crema antiarrugas e hidratante con Protección solar alta, y con un toque de color.

• Contorno de ojos floral: Magnífico 3 en 1, Antiarrugas, antiinflamatorio y antiojeras.

The Organic Prodigious hair and body wash de My Organics:

Gel suave para las pieles sensibles. The Organic Prodigious Hair and Body Wash es un jabón orgánico para el cabello y el cuerpo que limpia delicadamente. Gracias a los ingredientes activos extraídos de las semillas Cannabis Sativa, la manteca de karité y su valiosa mezcla rica en aceites vegetales orgánicos, tiene un efecto calmante y combate el envejecimiento promoviendo la regeneración celular. Su olor es muy agradable y relajante y es para uso frecuente. PVP: 21,60 € www.myorganics.es

René Furterer Ritual Absolue Kératine:

Un tratamiento SOS de reparación para el cabello dañado y fragilizado. Cuatro productos, Champú Cuidado Reparador (pvp rec. 18,70€), dos Mascarillas de Reparación Extrema para cabellos finos a normales o para cabellos gruesos (pvp rec. 44,70€) y la Crema de Belleza Reparadora (pvp rec. 25,10€), formulados sin sulfatos ni siliconas, con 3 activos de origen natural: Queratina vegetal que reconstruye duraderamente la fibra, Biocimentina que refuerza el cabello en profundidad y aceite de Camelina, rico en omega 3, que aporta nutrición.

Pack Love Wins de Deborah Lippman

Esta colección está inspirada en las dificultades que hemos pasado durante este último año. Sus tonos marcan el fin de una etapa complicada.

Serenity: Gris azulado pastel. Tenderness: Malva polvoriento. Imagination: Cereal beige.

Peace: Cáscara de huevo. Unity: Avena ligera. Changes: Gris pardo. PVP: 47€

www.deborahlippmannspain.com

Roll On “Balance” con CBD de OTO

Balance ha sido creado como un antídoto para la aceleración de la vida moderna y el estrés que todos sufrimos. El aceite de CBD al 20% se mezcla con la lavanda, la manzanilla y el cajeput para ayudarte a recuperar el equilibrio y, con él, esa paz que tan difícil se nos hace hoy en día.

El CBD estimula los receptores de nuestro sistema endocannabinoide para estimular el equilibrio, interno y externo, cuerpo y mente, al tiempo que alivia los síntomas más evidentes del estrés y la ansiedad. El uso regular CBD también ayuda a regular nuestro ritmos circadianos, ayudándonos a mejorar la calidad y duración de nuestro sueño. PVP. 89€ www.uncanny.life

PARA LAS AMANTES DEL LUJO

La crema a base de oro Gold Regeneration Cream de Q77+: Dale un toque de glamour y sofisticación a tu piel, proporcionándole el resplandor que se merece. Disfrute de un tratamiento de lujo con la crema de Oro de Q77+. Su uso diario le proporcionará una piel más hidratada, radiante y revitalizada. PVP: 149€/ 250ml www.q77plus.com

-El premiado contorno de ojos Instantflash de FACTOR SKIN53: Gel de uso diario para el contorno de ojos que proporciona un efecto lifting prácticamente instantáneo y está especialmente diseñado para suavizar las bolsas y ojeras. También aporta un ligero tono natural que se adapta al color de la piel y está formulado a un pH neutro que no provoca irritaciones ni daños posteriores sobre la piel. PVP:59€. De venta en El Corte Inglés.

PARA LAS PREOCUPADAS POR LA SALUD

Para reforzar el sistema inmunológico: IMUNO TF Complex, compuesto por nutracéuticos, vitaminas y minerales regula el sistema inmunológico y diversos estudios recientes demuestran que puede incrementar las respuestas Th1 y disminuir las Th2, proporcionando un equilibrio adecuado para las respuestas inmunes y eliminando la carga del virus SARS-CoV-2, entre otras enfermedades. En www.q77plus.com

-Pack Celluhelp de Eiralabs: El PACK CELLUHELP de Eiralabs contiene Celluhelp en cápsulas, Celluhelp en crema y Betacaroteno. Una sinergia de compuestos naturales que todos juntos actúan con el fin de reducir tanto la celulitis como el peso corporal. Las propiedades funcionales de sus componentes son seguras y bien conocidas y con una eficacia probada. PVP Pack: 60€ Disponible en su web www.eiralabs.es

PARA LAS ANTIAGING

Una sesión de bótox con el Dr. José María Franco: es una sustancia que ayuda a corregir las arrugas faciales que aparecen con la entrada de los años, como consecuencia de la contracción repetida de los músculos en la zona de la frente, entrecejo y el área periocular, comúnmente llamadas patas de gallo, que afectan estéticamente tanto a hombres como en mujeres. Precio: a partir de 250 € www.doctorfrancogongora.es

PARA LAS SOFISTICADAS

AZOFRA PARFUM: Salida cítrica de bergamota, limón y naranja, ligeramente especiada de pimienta rosa con toques de frescas hojas verdes. Seguido por un cuerpo totalmente floral de muguet, jazmín, rosas e iris. Reposa sobre una base amaderada de sándalo, cedro y vetiver con toques ambarados y habas de tonka, sobre almizcle blanco. Es el perfume nicho muy exclusivo que Ruth AZOFRA ha creado. PVP:69,00€ www.ruthazofra.es

Los salones Menta Beauty Place en Madrid, estrenan esta primavera un nuevo tratamiento de lo más original y exclusivo: la bomba de aminoácidos, que se aplica en el cabello penetrando profundamente desde el interior al exterior, reposicionando las cadenas perdidas de aminoácidos y promoviendo la formación de proteínas, con el objetivo de fortalecerlo, devolverle la forma y engrosar la fibra capilar, con resultados desde la primera sesión. El cabello se ve brillante , sin encrespado durando los efectos 3 meses. PVP: 70€ con peinado incluido . www.mentabeauty.es