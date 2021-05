Protección contra el melanoma, clave al hacer deporte

El domingo, 23 de mayo, se celebró el Día Mundial del Melanoma, una cita que sirve para recordarnos que la incidencia diaria del sol puede resultar muy dañina para la salud de la piel. A pesar de que cada vez son más los españoles que conocen los peligros de la exposición a las radiaciones solares y han decidido mejorar sus costumbres al aire libre, lo cierto es que aún queda mucho trabajo de concienciación por delante, ya que el cáncer cutáneo es el tipo de tumor más frecuente y la incidencia de melanoma (el más importante, no por su frecuencia, sino porque es el que más fallecimientos produce) se está incrementando más rápidamente que cualquier otro.

Hacer deporte resulta una actividad placentera y muy buena para la salud, gracias a los múltiples beneficios que aporta al organismo, pero también puede convertirse en un arma de doble filo cuando se realiza al aire libre sin proteger la piel. De hecho, para prevenir el cáncer cutáneo en general y el melanoma en particular, los dermatólogos recomiendan una serie de medidas como usar gafas y gorro; elegir fotoprotección con un alto SPF que no sólo proteja, sino que también repare del daño solar; re-aplicarse el producto cada dos horas; complementar la crema con fotoprotección oral, y, en la medida de lo posible, evitar exponerse al sol en las horas cercanas al mediodía. Y todo esto, no sólo en verano, sino durante cualquier etapa del año.

Tres sencillos pasos

Consciente de ello, y como gran embajador del deporte español, Rafa Nadal se ha sumado a la causa de sensibilizar a la población en este ámbito a través de un gesto con la mano haciendo referencia a tres pasos, con lo que el jugador anima a conocer y memorizar las tres claves para estar listos frente al sol. Con la intención de conseguir que la seña de la mano se convierta en universal, precisa los consejos indispensables para dejarse la piel en #loimportante: proteger y reparar la piel; combinar la fotoprotección oral con la tópica y, por último, revisar los lunares y acudir al dermatólogo.

Para ser eficaces en el reto de protegernos frente al sol, resulta importante utilizar un fotoprotector con una fórmula de amplio espectro, que cubra frente a las cuatro radiaciones (UVB-UVA-Visible-Infrarrojo) y que incluya antioxidantes y activos reparadores que ayuden a neutralizar los radicales libres y reparar los daños provocados por el sol. Pero, además, para obtener una protección completa también es necesario combinar la fotoprotección tópica con la oral, ya que los estudios sostienen que la población no se aplica la cantidad suficiente de producto, olvida zonas del cuerpo y no se reaplica tal y como se debería.

Aplicación para deportistas

Además de cuando tomamos el sol expresamente, protegerse de los rayos solares resulta esencial cuando se realizan deportes al aire libre. Y en este caso resulta recomendable optar por fotoprotectores especialmente diseñados para el ejercicio físico. Para ponerlo más fácil, Cantabria Labs cuenta con la nueva línea Heliocare 360º Sport, una fotoprotección avanzada pensada para cumplir las máximas exigencias en el cuidado y salud de la piel del deportista.

Desarrollada de la mano del equipo de innovación de la compañía farmacéutica española y teniendo en cuenta las necesidades de sus deportistas y embajadores, Rafa Nadal y Sara Andrés, esta nueva línea está disponible con tres referencias: Heliocare 360º Sport Spray SPF 50 para el cuerpo; Heliocare 360º Transparent Stick SPF 50+ para la cara y Heliocare 360º Sportsun Cápsulas como complemento oral. Los tres productos están formulados con Fernblock®+, un extracto natural estandarizado de la planta Polypodium leucotomos que ha demostrado científicamente contar con una potente acción protectora, antioxidante y reparadora eficaz tanto por vía tópica como por vía oral. Gracias a ello, además de proteger frente a las cuatro radiaciones, evitan los daños inmediatos del sol, las quemaduras, así como el envejecimiento de la piel y el daño a las células del sistema inmune de la piel.

Heliocare cremas

Usar la regla del abcde

Según la dermatóloga Lourdes Navarro, la mejor manera de reducir las tasas de mortalidad por melanoma es su diagnóstico precoz a través de la autoexploración, para detectar si algún lunar ha cambiado de forma, tamaño o color y acudir al dermatólogo al menos una vez al año. La denominada como regla del ABCDE propone prestar atención a los lunares para comprobar si presentan asimetría (A), bordes irregulares (B), color no homogéneo (C), diámetro superior a seis milímetros (D) y vigilar la evolución (E). Un reconocimiento general de la piel del cuerpo no tiene por qué consumir más que unos minutos y es suficiente para que la persona, familiarizada con su propia apariencia, sea capaz de detectar alguna alteración.