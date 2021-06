La industria digital, un motor tecnológico para la recuperación económica en España

A este panorama se une la clara estrategia de impulsar a la industria digital para salir de la crisis y continuar posicionando a España a la cabeza en la carrera por la transformación digital y la adopción de tecnologías digitales, apostando, entre otros, por la Industria 4.0. Aunque este sector ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, y en 2020 ha mostrado una resiliencia y dinamismo muy esperanzadores, invertir en empresas innovadoras en el sector digital sigue siendo una apuesta por la tecnología del futuro, la digitalización y el talento de las generaciones futuras. Por ello, en 2021 hay que seguir apoyando proyectos innovadores y relevantes que contribuyan a que España encabece un sector competitivo que impulse la recuperación económica y siente las bases de una España líder en el sector.

Como agente del ecosistema de I+D+i, Kaudal sigue apostando por atraer recursos privados a proyectos relevantes de la industria 4.0 y la digitalización. Este será un sector en el que se pondrá un especial foco dentro del programa de convocatorias que la compañía ha lanzado en el mes de marzo, Orbita.k, para identificar proyectos de impacto e impulsarlos a través del Mecenazgo Tecnológico. En los últimos tres años, Kaudal ha impulsado más de 155 proyectos por valor de más de 200 millones de euros. De entre todos los proyectos de Innovación Tecnológica (iT) apoyados, aproximadamente un 18% han sido proyectos para el desarrollo de tecnologías de Blockchain, y un 32% de proyectos orientados a avanzar en el campo del Big Data. Mediante el Mecenazgo Tecnológico – un instrumento de inversión privada colaborativa basado en los incentivos fiscales aplicables a la I+D+i que canaliza recursos privados a fondo perdido hacia proyectos de I+D e innovación tecnológica – su aspiración es que emprendedores y empresarios puedan llevar a cabo sus proyectos de manera ágil, acompañados por un socio cercano y de confianza, y contando con la certidumbre necesaria para abordar proyectos innovadores y de excelencia.

Precisamente uno de esos proyectos del sector digital al que ha acompañado pertenece a Binfluencer, una compañía joven especializada en marketing de influencers. En palabras de Jesús San Román, fundador junto a Javier Yuste e Iván Martín de Binfluencer, “el core de lo que nosotros hacemos se basa en el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial que nos permite conocer la información de todos los influencers del mundo por adelantado”. Este joven empresario además apunta que “Sabemos la importancia que tienen los datos hoy en día. La industria del marketing de influencers se ha modernizado mucho y actualmente cuenta con empresas como Binfluencier que pone mucho foco en el valor y potencial de los datos”

¿Qué hacéis en Binfluencer?

En Binfluencer ofrecemos un servicio end-to-end de acciones de marketing de influencers a nivel internacional para grandes marcas y agencias. Nuestra experiencia y tecnología de inteligencia artificial nos permiten medir y optimizar todas las acciones para obtener el mayor retorno de inversión para nuestros clientes.

¿Qué proyecto habéis podido impulsar gracias al instrumento de Mecenazgo Tecnológico?

Un proyecto con el que evolucionamos la tecnología que teníamos y que permite analizar la demografía de la audiencia de los influencers en redes sociales en formato de vídeo, en plataformas como Instagram, YouTube o Tik Tok.

¿Qué os ha aportado esta nueva vía de financiación?

Principalmente agilidad y certidumbre, con respecto a otras ayudas existentes, el que no sea un instrumento de deuda y finalmente destacaría que, para nosotros como jóvenes emprendedores que no teníamos mucho recorrido como empresa, ha sido muy importante no tener que presentar ningún tipo de aval.

Además, el proceso administrativo es mucho más sencillo y ha estado bien acompañado por el equipo de Kaudal de manera que ha sido relativamente asequible para gestionar dentro del equipo sin añadir una carga de gestión para nosotros.

¿Cómo están las empresas de la industria digital tras la crisis de la Covid-19 y que perspectivas tienen para el 2021?

Las empresas del sector digital lo están haciendo bien, están teniendo unos buenos ratios de crecimiento. En el caso de las empresas digitales que han sabido afrontar bien los procesos de digitalización están creciendo más rápidamente que en la época pre-covid. Otros sectores se han visto mucho más forzados a realizar esa transformación digital y les está costando mucho. El panorama para el futuro va en la línea de digitalizarse y de encontrar nuevas herramientas de modernización.

¿Hay algún proyecto que tengáis pensado impulsar también este año con el acompañamiento de Kaudal bajo el instrumento del Mecenazgo?

Si, continuaremos utilizando el Mecenazgo Tecnológico para seguir innovando en el mundo del marketing.

Orbita-k es un programa de convocatorias privada dirigida a empresas, principalmente a PYMES y start-ups y entidades privadas de I+D+i. El objetivo principal es la identificación de propuestas de I+D+i que se impulsen con recursos privados para contribuir al crecimiento sostenido del ecosistema investigador en España y a la generación de impacto económico y social.

Si tienes un proyecto novedoso e innovador y quieres lanzarte al mercado del I+D+i, contáctanos y envíanos tu propuesta a orbita-k.es y únete a la órbita.