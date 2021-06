Neomatique, todo sobre materiales sostenibles para el diseño de mobiliario

Cuando se cruzan objetivos y caminos pueden pasar muchas cosas positivas. Es el caso de Neomatique, que es el resultado de la coincidencia entre la búsqueda de aplicaciones para las materias primas resultantes del reciclado de neumáticos y de diseñadores de moda y otros artículos para la vida diaria que experimentan con nuevos materiales en los que plasmar sus ideas.

El Día Mundial del Medio ambiente es una fecha idónea para dar visibilidad a este proyecto inspirador, de manera que pueda ser útil a más creadores y abrir así el abanico de posibilidades de aplicación para los neumáticos fuera de uso.

Neomatique es una plataforma impulsada por Signus, -la entidad gestora de los neumáticos fuera de uso (NFU)-, en colaboración con Slow Fashion Next, -empresa de referencia en formación de moda sostenible-, en la que se ha reunido la información disponible para que creadores de nuevas tendencias y estéticas, puedan conocer las aplicaciones de los neumáticos reciclados.

A esta iniciativa se han ido sumando empresas y laboratorios de innovación, con experiencia en I+D+i sobre estos materiales, para trabajar conjuntamente en el desarrollo de nuevas utilidades en el mundo del diseño.

En Neomatique, además de la información sobre la industria del reciclaje del neumático, de sus aplicaciones en el lifestyle sostenible y de productos y marcas ya existentes, los diseñadores pueden encontrar novedades sobre técnicas de procesamiento del neumático e inspiración para diseñar diversos artículos para el día a día con materiales reciclados.

Calzado, alta bisutería y complementos, a través de sus marcas y diseñadores, aparecen en ese escaparate que es Neomatique. Porque, ciertamente, en estos ámbitos hay ya un camino recorrido, entre otras, por pioneras como María Lafuente y Lucía de Gustín, diseñadoras de moda y bisutería y complementos respectivamente.

Sin embargo, aun quedan muchas posibilidades por descubrir para los materiales resultantes de los neumáticos fuera de uso, como cámaras de neumático, planchas de banda de rodadura, grano de neumático, filamento de neumático reciclado y caucho reciclado no se acaban en estas dos aplicaciones. Las tecnologías emergentes aliadas con la artesanía permiten dar usos impensables hace no tanto tiempo al neumático reciclado, más llamativo, estético y responsable con el medio ambiente. Unas características que pueden ser muy atractivas para las nuevas generaciones de diseñadores y también para el público, entre el que se está expandiendo rápidamente el interés por los productos sostenibles.

La decoración es uno de los campos en los que se han encontrado diversas aplicaciones para estos materiales y en el que aún tiene un enorme potencial, tanto para mobiliario como para accesorios. De hecho, hay una buena cantidad de productos para decoración diseñados y fabricados con neumáticos. La pena es que prácticamente ninguna empresa española está aprovechando esta oportunidad.

Precisamente, para facilitar que esa diversidad de usos sea una realidad aquí y ahora, en Neomatique se encuentra información detallada sobre grandes centros de investigación, talleres y laboratorios Do It Yourself, que ya han trabajado con estos productos.

Junto a ello, en este escaparate virtual también se comparte el conocimiento actual sobre otros materiales necesarios para el resultado final como son los pigmentos, tintes o resinas.

¿Por qué es interesante incorporar las materias primas derivadas del reciclaje de neumáticos para las nuevas generaciones de diseñadores afines a la sostenibilidad? Primero, porque el público interesado en este tipo de productos es cada vez más amplio. No solo por los aspectos ambientales, también por los sociales. Entre estos últimos destaca el hecho de que con ellos se favorece la producción local y de cercanía, con lo que se obtiene otro beneficio ambiental asociado: la reducción de la huella ecológica ocasionada por el transporte.

Además, con la tecnología de impresión 3D es posible incorporar más criterios sostenibles en la producción de mobiliario como es fabricar únicamente las piezas necesarias, bajo demanda y sin necesidad de acumular stocks, y personalizarlas. Y hacerlo, con una mínima generación de residuos derivados de los procesos, porque solo emplea el material necesario para cada pieza.

Para los diseñadores es también especialmente interesante el hecho de que pueden mantener un control preciso en todo el proceso del diseño y producción de sus piezas.

De manera que quienes quieran seguir los pasos de María Lafuente y Lucía de Gustín y demostrar que los neumáticos también sirven para hacer belleza, nuevas formas y estética para usos de siempre, en Neomatique puede acceder a la información, inspiración y motivación para sumarse a la revolución del reciclado que promete una larga vida al neumático.