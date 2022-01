Pros y contras de vender un piso con una inmobiliaria online

La integración de la tecnología en la compraventa de viviendas es cada vez más habitual. Y aunque sus inicios datan del año 2000, cuando aparecieron los primeros portales inmobiliarios, en 2016 esta tendencia se fortaleció con la llegada de las primeras inmobiliarias online. Estas agencias proponen un modelo de negocio innovador, donde la tecnología se integra en prácticamente todos los pasos de una compraventa, lo que permite a los vendedores ahorrar hasta un 80% de la comisión inmobiliaria. Pero, además de esta, ¿qué otras ventajas presentan? ¿Y cuáles son sus desventajas? Los expertos del comparador financiero e inmobiliario HelpMyCash.com lo explican.

Ahorro y control sobre la venta

La ventaja más importante de contratar una inmobiliaria online es que sus honorarios son mucho más económicos que los de las agencias tradicionales. De manera general, trabajan con dos tipos de tarifas: una que se paga al inicio de la venta, cuyo coste suele ser de entre 1.000 y 2.000 euros; y otra que se paga con la firma de las arras o la escritura de compraventa, cuyo coste es de entre 2.000 y 8.000 euros, dependiendo del precio de venta de la vivienda.

Así, si se quiere vender una casa de 250.000 euros, con una agencia tradicional se debe pagar una comisión inmobiliaria de entre el 3% y el 7% del precio de venta del piso. Es decir, entre 7.500 y 17.500 euros. Con una online, en cambio, se pagarían entre 1.500 si se elige una tarifa prepago y 5.000 euros si se elige una tarifa de pago en la venta. Los costes de la intermediación inmobiliaria, por tanto, serían hasta un 80% más baratos, según explican desde HelpMyCash.

Existen también otras ventajas. La más importante es que la mayoría de las inmobiliarias online ponen a disposición de sus clientes una aplicación móvil desde donde pueden hacer un seguimiento de la venta. Así, el propietario puede verificar cuántas visitas tiene su anuncio y cuántas ofertas recibe, entre otras cosas.

Por último, como las gestiones se realizan de manera telemática, los propietarios no deben desplazarse hacia ninguna oficina para firmar los contratos. El único documento que debe firmarse de manera presencial en estos casos es la escritura de compraventa. “En tiempos de coronavirus, esto sin duda representa una ventaja”, destacan los expertos.

No incluyen todos los trámites y muchas trabajan solo en grandes ciudades

Ahora bien, cabe mencionar que las tarifas de las inmobiliarias online no incluyen todos los servicios. De manera general, proponen que el propietario se encargue de enseñar la casa a las visitas y de la gestión de algunos documentos, como el certificado energético y la cédula de habitabilidad. “Esto puede ser una desventaja para quien no tiene tiempo o no quiere encargarse de ninguna gestión. Pero lo cierto es que las agencias online apuntan a un perfil de vendedores que disponen de tiempo y autonomía para encargarse de estos trámites”, explican desde HelpMyCash. En las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, sin embargo, los vendedores pueden contratar el servicio de visitas y la gestión de todos los documentos por un coste adicional.

Por último, se debe tener en cuenta que la mayoría de estas agencias operan solo en los grandes centros urbanos. La minoría que ofrece sus servicios en todo el país, en general, trabaja únicamente con planes prepago y no permite contratar de forma adicional los servicios de visitas o gestión de documentos.