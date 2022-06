¿Qué hago si el banco me bloquea la cuenta corriente?

Luis ha llenado la cesta del supermercado, ha ido a pagar y, sorpresa, su tarjeta ha sido denegada. Luego ha intentado sacar dinero en un cajero y tampoco ha podido. El problema de Luis es que le han bloqueado su cuenta bancaria, lo que significa que hasta que no solucione la incidencia no va a poder sacar dinero, ni pagar compras, ni recibir transferencias ni abonar sus recibos. Le hemos llamado Luis, pero podría ser cualquiera. Terminar con la cuenta bancaria bloqueada es mucho más común de lo que parece.

Los bancos tienen que tener una causa justificada para restringir la operativa de una cuenta y tienen que avisar antes de bloquearla o, si no pueden, justo después. En la práctica, muchas entidades bloquean primero y luego avisan, de manera que cuando el cliente se entera ya no puede acceder a su dinero. “Si detectamos que nuestra operativa ha sido restringida, conviene ponerse en contacto con el banco cuanto antes y pedirle explicaciones, para acelerar el proceso”, afirman desde el comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

La forma más rápida de desbloquear la cuenta corriente es seguir las indicaciones del banco y aportar la documentación que solicite. Muchas veces, el bloqueo se debe, simplemente, a que el DNI del titular ha caducado y no ha presentado el nuevo. Las entidades de crédito no solo deben identificar a sus clientes cuando se dan de alta, sino también mantener su documentación actualizada. En estos casos, debería ser suficiente con acudir a una oficina con el DNI en vigor para que lo digitalicen. Algunos bancos, incluso, permiten subir una foto del nuevo documento a la app.

Conviene revisar regularmente el buzón virtual de la banca online, porque en los casos en los que la documentación identificativa del cliente ha caducado o lo va a hacer próximamente, los bancos suelen pedirle al cliente en varias ocasiones que la renueve antes de bloquear la cuenta, explican desde HelpMyCash. El problema es que esos mensajes, a veces, pasan desapercibidos.

Si la cuenta ha registrado una actividad que no se corresponde con el perfil del cliente o este ha recibido grandes sumas de dinero desde el extranjero, el banco puede bloquearla amparándose en la ley para la prevención del blanqueo de capitales. En esos casos, es habitual que la entidad solicite al cliente documentos como su declaración de la renta. El objetivo suele ser demostrar el origen de los fondos.

Desde que se presenta la documentación hasta que el banco desbloquea la cuenta pueden pasar varios días. Incluso podría ocurrir que la entidad solicitase información una segunda vez antes de desbloquear la cuenta. Una vez entregada, toca esperar.

La solución a nuestros problemas

Quedarse sin cuenta corriente es, a día de hoy, un quebradero de cabeza. Si el banco la bloquea, no podremos atender nuestras obligaciones financieras. Eso implica no poder pagar la compra del súper, ni cobrar la nómina ni abonar el recibo del agua o de la luz. ¿La solución? Usar una segunda cuenta mientras la primera no está operativa. De esa manera, podremos seguir pagando nuestras compras. Incluso podemos pedirle al departamento de recursos humanos de nuestra empresa que ingrese la nómina del mes en la otra cuenta para poder usar el dinero.

“Conviene tener una cuenta de emergencia con una cantidad mínima de dinero y una tarjeta asociada”, explican desde HelpMyCash. No hace falta que la usemos habitualmente si no queremos, incluso podemos dejar la tarjeta en un cajón, pero agradeceremos haberla abierto si el banco bloquea nuestra cuenta principal. Si no tenemos intención de darle un uso regular a esta cuenta, es importante abrir una con muy pocos requisitos, es decir, que no obligue a domiciliar una nómina, ni recibos ni mantener un saldo mínimo y que sea gratis.

Hay una amplia oferta de cuentas que puede servir en estos casos. EVO Banco, Abanca, Openbank… comercializan cuentas sin comisiones ni condiciones.

Por ejemplo, la Cuenta Inteligente de EVO no tiene gastos de mantenimiento y se puede abrir sin domiciliar una nómina. Incluye una tarjeta sin cuotas anuales para pagar compras y sacar dinero.

Otra que puede servir como cuenta secundaria es la Cuenta Clara de Abanca, que tampoco obliga a domiciliar una nómina para no pagar comisiones, por lo que se puede abrir fácilmente por Internet y usarla solo en caso de necesidad. Incluye una tarjeta de débito gratis.

Otro banco online que puede ser de utilidad es Openbank. La Cuenta Corriente Open es gratis (no tiene comisiones de mantenimiento) aunque su titular no domicilie su salario. Además, tampoco cobra gastos de emisión ni de renovación por la tarjeta de débito.