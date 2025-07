¿Qué les ha llevado a dar el paso hacia las energías renovables y cómo se ha gestionado esa transformación interna?

El mundo entero está en constante evolución, la historia está llena de grandes cambios. Ahora mismo necesitamos avanzar hacia alternativas de movilidad que sean amigables con el planeta que habitamos. El sector de hidrocarburos tiene que transformarse con las nuevas tecnologías y aplicarlas para beneficio de todos. Blanca Petroleum debe estar en esa nueva línea; es nuestra obligación, como empresa del sector, apostar por otro tipo de energías y materias primas que reduzcan las emisiones para generar un ecosistema más limpio.

Cuentan con Blanca Energy como comercializadora eléctrica, de modo que el sector no les es ajeno…

Blanca Energy es nuestra marca y sello más personal. Es una apuesta por las nuevas tecnologías, ampliando el sector de hidrocarburos no solo a la materia fósil. Aplicar la energía eléctrica, eólica y solar para beneficio de todos, y que a la vez se pueda compaginar con lo que existe actualmente, para mí, es un salto al futuro.

Están apostando por una red propia de estaciones de servicio con paneles solares y puntos de recarga. ¿Cómo es la primera instalación de este tipo y qué objetivos se han marcado para su desarrollo?

Siendo sincera, no sé qué decirle. Llevamos muchos años trabajando con estaciones de servicio, sirviendo combustible, y hasta este momento he de reconocer que es complicado. Ciertamente, hay muchas estaciones abanderadas y piensas que es factible, pero generar una marca propia, “cómo es Blanca Energy”, cuesta. Proveedores, clientes, normativa, licencias… para nosotras ha sido un reto. Y hoy podemos decir que tenemos lista la primera estación, Blanca Energy, obviamente adaptada a las nuevas tecnologías, con cargador eléctrico y que funciona con energía solar, contribuyendo al ahorro energético y en sintonía con el cuidado del planeta.

La compañía apuesta por estaciones de servicio con energía solar y cargadores eléctricos, integrando inteligencia artificial para optimizar el consumo. Blanca Energy

¿Qué papel jugarán las energías renovables, como la solar, en el modelo de negocio de Blanca Petroleum en los próximos cinco años?

El papel del ahorro energético, sin duda. Aprovechar las energías renovables para reducir los costes es indispensable. Es preciso diversificar y utilizar este tipo de alternativas no solo para beneficio propio, sino para el de todos. Generar un modelo que cuide más el planeta y saber utilizar los recursos propios es fundamental. Entendemos que somos un país de costumbres arraigadas, y cambiarlas cuesta un poco, pero si se ponen en marcha proyectos que demuestren la viabilidad y generen confianza en estos modelos alternativos, puede ser importante para lograr los objetivos.

En cuanto a movilidad eléctrica, ¿cómo ven la evolución del mercado en España y qué papel quiere jugar la compañía en ese nuevo ecosistema?

Como decía, la evolución pasa por la adopción que le demos las personas. La movilidad eléctrica es segura, limpia y está avanzando cada vez más para poder ganarse ese espacio comercial. Nuestra compañía quiere generar ese impulso brindando la mejor experiencia a cada usuario. Además, tenemos que aprovechar las ayudas que nos brinda Europa para poder invertir en el cambio. Es importante, porque no solo somos nosotros, es un movimiento conjunto.

¿Están trabajando con tecnologías propias o colaboran con otras empresas para la instalación de paneles solares y cargadores eléctricos?

Efectivamente, trabajamos con varias empresas que colaboran con nosotras en esta línea, apostando por cargadores eléctricos que puedan regular varios tipos de potencia en función de las necesidades de cada momento del consumo de la estación. También colaboran en la instalación de módulos fotovoltaicos bifaciales de tecnología N-Type i-TOP, que ofrecen una eficiencia del 22,8%, durabilidad, una larga vida útil y con una garantía de 30 años de producción. El sistema Synergy está dotado con inteligencia artificial (IA) para optimizar el consumo, la predicción de precios, la gestión inteligente del flujo de energía y control remoto. Impresionante.

¿Qué retos regulatorios, técnicos o logísticos están encontrando en este proceso de transformación, y cómo los están abordando?

Todo es un reto, es bastante aprendizaje. Pasar de metros a litros, a amperios, kilovatios… Y logístico, por supuesto: surtidores, cámaras, el billetero del auto fuel… Me ha quitado el sueño muchas noches. ¿Cómo lo abordamos? Como toda persona que quiere poner en marcha un negocio y llevar una empresa, he pasado por muchos dolores de cabeza, aunque tengo que agradecer que he contado con la ayuda de grandes amigos y colaboradores que me han hecho comprender el funcionamiento del mundo de las estaciones de servicio. Gracias a todos. Sin vosotros, BLANCA ENERGY no hubiera sido una realidad.

Desde el punto de vista del cliente, ¿qué ventajas ofrecerán estas nuevas estaciones de servicio frente a las tradicionales?

Como cliente, diría que la satisfacción de que, de alguna manera, también ellos contribuyen. Mantener un nuevo sistema ecosostenible, apoyar un modelo de negocio que te hace parte de esta transición, con nuevas estaciones de servicio que te ofrecen servicios que no tenías, como por ejemplo cargar un móvil o un patinete en el cargador eléctrico.

¿Cuáles son los retos de futuro de Blanca para los próximos años?

Ser Blanca Energy, tal cual. Consolidar nuestra red de estaciones de servicio con diferentes opciones de movilidad, con autoconsumo y comercio eléctrico. Y como todo reto en Blanca, lo vivimos con ilusión, pasión y cariño, porque debemos adaptarnos a las nuevas necesidades, a las nuevas energías. Es nuestra obligación generar otro modelo que cuide el planeta. Si no, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos, no?