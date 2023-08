‘Campeonex’: una nueva oportunidad para visibilizar la inclusión social en el cine

Su mensaje inclusivo vuelve con más fuerza que nunca para recordarnos que para conectar no hace falta que seamos iguales: lo que nos hace valiosos es, precisamente, poder hacer aportaciones diferentes

Hacia un futuro más inclusivo

Según Plena Inclusión, el movimiento asociativo que lucha en España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, hablamos de inclusión cuando las personas con cualquier tipo de discapacidad pueden participar en cualquier actividad en igualdad de oportunidades. En este sentido hay dos ejemplos muy claros: por un lado, la educación, con colegios donde niños y niñas aprenden en la misma clase sin importar su discapacidad y recibiendo, en su caso, el apoyo necesario. Por otro lado, en los entornos laborales, donde personas con y sin discapacidad conviven para hacer equipos más ricos y talentosos. La pluralidad que representa la inclusión no solo es la mejor manera de tratar a las personas con discapacidad, sino que es una fórmula realmente beneficiosa para todos.

La inclusión va más allá de la mera tolerancia; implica otorgar a cada individuo, sin importar sus capacidades físicas, mentales o sensoriales, las mismas oportunidades para participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Esta noble búsqueda no solo promueve la igualdad, sino que enriquece la sociedad al abrazar la diversidad en su verdadera esencia.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la discapacidad no debe ser una barrera para la participación plena y efectiva en la sociedad. La importancia de la inclusión radica en su capacidad para empoderar a las personas con discapacidades y permitirles vivir una vida plena y significativa.

A pesar de las diferencias individuales, la inclusión busca nivelar el campo de juego y garantizar que cada persona tenga igualdad de oportunidades. Al fomentar roles y actividades similares a los de aquellos sin discapacidades, se establece un cimiento para la igualdad en oportunidades educativas, laborales, sociales y de salud. Las políticas y prácticas inclusivas son vitales para el éxito de esta misión, pero también el cine. El séptimo arte es un poderoso vehículo para difundir mensajes de diversidad y comprensión. Así lo cree Javier Fesser, el último invitado de 'Mejor Conectados', una iniciativa de Telefónica, que vuelve con la secuela de la exitosa ‘Campeones’ para seguir demandando la urgencia de la inclusión de personas diferentes en la sociedad. No lo hace apelando a la solidaridad, sino con la firme creencia de que contar con equipos heterogéneos aporta mucho más de lo que pudiéramos pensar a priori.

Javier Fesser, un director de historias y emociones

Licenciado en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid, Fesser comenzó su carrera como publicista, aunque su pasión por la narración le llevó a la gran pantalla dirigiendo películas con un enfoque tan humano y genuino como ‘El milagro de P. Tinto’, ‘La gran aventura de Mortadelo y Filemón’ o ‘Camino’. En 2018 se incorporó a su larga filmografía la exitosa ‘Campeones’, que estrena ahora una divertida secuela bajo el título ‘Campeonex’. En esta ocasión sus protagonistas tendrán que enfrentarse a un cambio de entrenador… ¡y de deporte!

Con ‘Campeones’, Fesser marcó un hito en el cine español al situar en el centro de su comedia a personas con discapacidad. Sus personajes, tan divertidos como entrañables, demostraron que la inclusión social podía ser un pilar narrativo poderoso. Y es que no se centraba en sus cualidades personales, sino en sus historias de vida y desafíos. El público supo conectar hasta tal punto que el film recaudó más de 18 millones de euros y trajo al centro del debate la inclusión y la percepción de la discapacidad en nuestra sociedad. Además, las personas con discapacidad que acudieron a las salas para ver ‘Campeones’ pudieron sentirse reflejados: no tenía nada que ver con la trama, sino con los personajes que allí aparecían representados.

‘Campeonex’ continúa este mensaje de inclusión social y diversidad y amplia el retrato del colectivo para mostrar a los protagonistas en sus rutinas diarias en diferentes entornos. Para Fesser es mucho más que una secuela: ‘Campeonex’ supone profundizar en las relaciones amorosas, conflictos familiares, barreras sociales y demás retos desde la perspectiva de las personas con discapacidad.

Cuando hay verdad en el cine, los espectadores conectamos con la historia

Tras este segundo rodaje, Fesser vuelve a insistir en la importancia de incluir personas con discapacidad en los grupos de trabajo. Reconoce que diferentes perspectivas enriquecen la visión y fomentan la inclusión social. A través de sus películas, ha aprendido que confiar en las habilidades de los demás y desafiar las limitaciones preconcebidas puede llevar a resultados sorprendentes. Supone, según el director, enfrentarse a los diferentes retos desde un lugar más original, alejado de nuestro estándar habitual que resulta muy valioso.

"Cualquier punto de vista diferente que se añada en un grupo de trabajo lo único que hace es enriquecer la perspectiva. A mí personalmente me tiene fascinado" afirma Fesser. Su gran aprendizaje ha sido la confianza: explica que cuando confías, en el otro y en ti mismo, sueles llevarte sorpresas muy gratas. Y esto aplica a las personas con y sin discapacidad. “No he conocido a nadie que no tenga una habilidad”, asegura.

‘Campeonex’ nos invita a aceptar a cada individuo tal como es y a superar las barreras sociales y las limitaciones preconcebidas. Cuando conectamos a un nivel más profundo, podemos lograr cosas verdaderamente increíbles y construir una sociedad más inclusiva y respetuosa.

Las películas de Javier Fesser se han convertido en un ejemplo poderoso de cómo el cine puede cambiar percepciones y promover la inclusión social. A través de historias auténticas y personajes diversos, Fesser desafía estereotipos y nos recuerda que las diferencias enriquecen nuestra experiencia humana.

Simplificar relaciones: conexiones significativas e inclusión social

A menudo obviamos la magia que se esconde detrás de lo más simple. Y es que, mirar más allá de la superficie nos puede ofrecer una visión auténtica, donde solo destaca lo que verdaderamente importa. Esta búsqueda de conexiones valiosas nos invita a desaprender viejas narrativas limitantes, liberarnos de las cadenas que nos coartan a diario e iniciar un viaje hacia la inclusión, con la mentalidad abierta, lista para enfrentarnos a cualquier persona con curiosidad y respeto.

Este espíritu inundó, según Fesser, el rodaje de su último film, donde, lejos de salir según lo planeado, todo ocurrió mucho mejor de lo previsto. “Cuánto se disfruta cuando aprendes a ser flexible”, asegura. Pone el ejemplo de una entrevista realizada a Gloria Ramos, quien encarna a la impertinente Collantes en ambas películas. Preguntaron a la actriz cómo fue conocer a Brian, el nuevo fichaje que sufre una enfermedad por la que tiene que ir en silla de ruedas y conectado a un respirador. Ramos respondió que le había sorprendido mucho que Brian era de Almería, y ella veranea allí. Eso fue todo lo que se le ocurrió destacar de Brian, lo que a ella realmente le había impresionado.

Nos da miedo la diferencia, lo que no entendemos y conocemos y creamos una percepción que no es real.

La inclusión social no solo es una cuestión de políticas y estructuras, sino un compromiso personal con la empatía y la comprensión. Cuando simplificamos, nos volvemos conscientes de los matices que definen a las personas: sus pasiones, aspiraciones y luchas. Al reconocer las habilidades y dones de todos, contribuimos a un tejido social vibrante y enriquecedor. La inclusión social no se trata solo de romper barreras tangibles, sino de cambiar la mentalidad y los corazones. Gracias a historias como ‘Campeonex’ podemos imaginar un mundo en el que las personas no son juzgadas por sus apariencias o discapacidades, sino valoradas por su talento personal, único, extraordinario. Cada persona alberga el gran poder de influir positivamente en la vida de otros.

