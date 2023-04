Claves para una comunicación efectiva, según Molo Cebrián

Hablar de Molo Cebrián hoy en día es hablar de divulgación de la psicología. Apasionado de la voz, la radio e Internet, es el responsable de unos de los podcasts de mayor éxito en España, ‘Entiende tu mente’. Antes de esto, Cebrián ya se había apuntado el tanto de producir el primer podcast en castellano lanzado con Spotify Studios (‘Una a la semana’) y de haber presentado el primer narrativo sobre trastorno bipolar junto a Carlos Mañas y Podium Studios. Actualmente, además, co-dirige el podcast ‘Volver a empezar’ de Acnur España y ‘Saliendo del círculo’, un proyecto personal donde el autor da a conocer motivaciones e historias de personas de su entorno que dieron un giro de 180º a sus vidas. En la última charla de ‘Mejor Conectados’, una iniciativa de Telefónica, Cebrián nos invita a descubrir qué es la comunicación efectiva y cómo conseguirla.

La mente humana: un mundo sorprendente para todos

Hacer accesible la psicología y llegar a más gente: esta es la premisa de Molo Cebrián al lanzar el que, a día de hoy, es el podcast en español sobre psicología más escuchado en todo el mundo. El carácter cercano y pedagógico de ‘Entiende tu mente’ ha hecho de este proyecto un referente no solo en el campo de la psicología, sino también de la comunicación. En él, Cebrián, el psicólogo Luis Muiño y la coach Mónica González, abordan temas como el estrés, la ansiedad, las relaciones de pareja, etc., en tan solo 20 minutos. Estas pequeñas píldoras ofrecen una visión general de la problemática a analizar, así como consejos prácticos y estrategias terapéuticas para desmontar tabúes y superar las dificultades emocionales, sin perder de vista la importancia de hacer terapia. Y es que desestigmatizar el hecho de “ir al psicólogo” es uno de los objetivos de ‘Entiende tu mente’, además de ayudar a sus oyentes a entenderse mejor.

Comunicación y psicología social

La comunicación es clave en la vida de los seres humanos. Constantemente nos estamos comunicando: cuando conversamos con amigos o familiares, cuando hacemos la compra, cuando revisamos nuestras redes sociales e, incluso, muchas veces, cuando elegimos callar antes que dar una respuesta. La pregunta que nos invita a hacernos Cebrián en la última charla de ‘Mejor Conectados’ es: ¿sabemos comunicarnos de manera efectiva?

Molo presenta y produce desde 2017 el podcast de psicología más escuchado en español: Entiende Tu Mente. Telefónica

El esquema más básico de la comunicación tiene tres elementos clave: emisor, receptor y mensaje. Como receptores, recibimos los mensajes de la manera más simple posible: nuestra mente, según explica el divulgador, funciona como un ordenador que trata de tomar decisiones y forjar opiniones de la manera más sencilla posible. Esta manera de pensar hace, a menudo, muy complicado el diálogo que va más allá de puntos extremos, de distinguir lo bueno y lo malo, de encontrar los matices. Es pura psicología social: tendemos a reforzar nuestra opinión aunque tengamos información suficiente como para darle una vuelta.

Nuestra responsabilidad como emisores

Cuando hablamos de comunicación efectiva nos referimos a ser capaces como emisores de hacer llegar el mensaje que queremos transmitir a nuestro receptor. Aquí Cebrián destaca dos conceptos clave: la comunicación asertiva y la escucha activa. Nos anima a disfrutar de las conversaciones, del diálogo, del intercambio de opiniones sin pretender imponer un criterio o, simplemente, hacer uso de nuestro turno de palabra sin atender a lo que nos está expresando quien tenemos enfrente. Introduce, también, el concepto de empatía: aunque sea imposible ponerse en la piel de quien nos habla, sí podemos intentar comprender su punto de vista, sus motivaciones, etc. En ocasiones, comenta el podcaster, nos enfrentamos a las conversaciones como una oportunidad de convencer a quien tenemos delante. Sin embargo, muchas veces no hay posibilidad de llegar a un acuerdo y no pasa nada. Querer tener el control es muy humano y quitarse esa presión es liberador, según Cebrián.

Algunos tips para llevar a cabo una comunicación efectiva:

Conoce a tu receptor. Para comunicar con éxito tenemos que saber a quién tenemos delante para, así, adecuar nuestro mensaje de manera que le llegue con la mayor claridad posible.

Para comunicar con éxito tenemos que saber a quién tenemos delante para, así, adecuar nuestro mensaje de manera que le llegue con la mayor claridad posible. Precisión en la comunicación . Cuando queremos transmitir una idea es esencial hacerlo con concisión y, si hace falta, repreguntar para asegurar que se ha entendido como esperábamos.

. Cuando queremos transmitir una idea es esencial hacerlo con concisión y, si hace falta, repreguntar para asegurar que se ha entendido como esperábamos. Escucha activa. A menudo pensamos que comunicar es hablar a otras personas, pero saber escuchar y hacerlo de manera consciente es igual de importante.

Síndrome del impostor vs Efecto Dunning Kruger

“Cuando sabes mucho, te das cuenta de lo mucho que te queda por saber”, así explica el último invitado de ‘ Mejor Conectados’ cómo funciona el síndrome del impostor y que suelen sufrirlo las personas más cualificadas al sentirse inseguras frente a nuevos retos o incluso su rutina habitual. Contrasta esta actitud con el efecto Dunning Kruger, que hace referencia al extremo opuesto: aquella persona que, sabiendo muy poco de un tema, tiene la sensación de dominarlo como un experto. Coinciden estos dos perfiles en reclamar un derecho que, según Cebrián, no siempre somos conscientes de que tenemos: el derecho a cambiar de opinión. La presión de hacerlo bien, ser coherente y no equivocarse puede llevar a situaciones emocionales realmente tensas, cuando lo natural es equivocarse y lo sano, reconocer los errores.

