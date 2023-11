Cómo solicitar el Bono Social Eléctrico 2023 en España: descuentos de hasta el 80%

Cuando llega el otoño comienza a notarse en forma de frío en las casas, y aparecen las mismas preocupaciones de manera recurrente. En los medios, leemos recomendaciones para ahorrar en electricidad y calefacción, como realizar una purga de radiadores o desenchufar de la regleta los aparatos electrónicos que no utilizamos. Pero, de entre todas las cuestiones relacionadas con la climatización, la que más inquieta a los consumidores –especialmente a aquellos con menos recursos– es cómo reducir la factura de la luz.

Son de sobra conocidos algunos consejos para reducir el consumo energético y abaratar la factura. Pero no son tan conocidas algunas ayudas económicas establecidas a nivel nacional para los usuarios con más dificultades. Hablamos del Bono Social Eléctrico y del Bono Social Térmico. El primero, es un descuento importante del 65% (consumidores vulnerables) y el 80% (consumidores vulnerables severos) en los términos de energía y potencia de su factura (estos porcentajes se aplicarán extraordinariamente hasta el 31 de diciembre de este año y volverán a sus valores anteriores del 25% y el 40% por ciento a partir del 1 de enero de 2024 si el gobierno no prorroga la medida).

Este se aplica para proteger a los hogares considerados vulnerables por sus condiciones socioeconómicas. Recibirlo también implica percibir el Bono Social Térmico, éste en un pago anual único para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina.

En esta noticia entenderemos quién puede recibir el Bono Social en España, cómo acogerse a él y cuánto descuento podría alcanzar el consumidor en la factura de la luz. Conviene saberlo, pues cada vez son más y más las personas que se benefician de él. Para muestra, Endesa incrementó un 44% los beneficiarios de bono social desde el año en que estalló la pandemia, en 2020. Esto sitúa en unos 536.000 los hogares españoles, clientes de la compañía, que cuentan con esta ayuda.

Pero lo primero que debemos saber es que las condiciones que debemos reunir para recibir ambos bonos, están definidas y reguladas por el Gobierno, no por las empresas energéticas. Las comercializadoras de referencia (como, por ejemplo, Endesa a través de su comercializadora de mercado regulado, Energía XXI) son quienes se encargan de gestionar el Bono, pero no deciden a quién se lo dan y a quién no. «Eso lo estipula el Real Decreto 897/2017, si bien, con la pandemia y la guerra de Ucrania las condiciones se han ido modificando para proteger más al colectivo vulnerable», explica Patricia Sánchez, responsable del equipo que gestiona el Bono Social en Endesa.

En otras palabras, ¿Endesa, por ejemplo, podría ofrecer más descuento del estipulado, si quiere? «Nosotros somos gestores obligados a funcionar dentro de los límites que marca la ley, pero no decidimos», afirma. «Lo que sí que hacemos es promover el Bono Social, asesorar a las familias y ayudarlas a tramitarlo. Tratamos de facilitarles la labor de solicitud, porque muchas veces son personas que no saben leer o que no entienden la documentación», señala Sánchez.

«Los casos son muy variados. Por ejemplo, han venido, cientos de familias ucranianas que llegan sin nada y no tenían conocimiento sobre el bono social. Por eso, trabajamos muy de la mano de ONGs como Cruz Roja para encontrarles y tramitárselo», añade. En 2022 se hicieron hasta 443 actuaciones de asesoramiento a asociaciones, gobiernos autonómicos, ayuntamientos o servicios sociales, entre otros.

¿Qué es el Bono Social?

El Bono Social es un descuento que se aplica sobre los términos de potencia contratada y de energía consumida. Ambos términos, energía y potencia aparecen definidos en la factura de electricidad. Por su parte, el Bono Térmico «se otorga automáticamente a todos aquellos clientes que tienen aprobado el Bono Social Eléctrico del Gobierno. El cliente no tiene que hacer nada», detalla Patricia.

¿Quién puede solicitar el Bono Social?

Para beneficiarte del Bono Social es imprescindible que tengas contratada la tarifa eléctrica PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) –que es la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno–, y una potencia igual o inferior a 10 kilovatios en tu vivienda habitual. El segundo requisito es que tus ingresos no superen ciertos niveles de renta o que pertenezcas a ciertos colectivos.

Estos son: beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, pensionistas, familias numerosas, circunstancias especiales (víctimas de violencia de género, de terrorismo, familias monoparentales, discapacidad o situación de dependencia) o afectados por la crisis energética con un límite de renta. Esta última categoría sólo se aplicará hasta el 31 de diciembre, a no ser que el gobierno decida prorrogarla.

¿Cuánto porcentaje descuenta el Bono Social?

«Actualmente, hay establecidos porcentajes extraordinarios. Ahora, hay dos porcentajes, que aplican en función de si el beneficiario es un consumidor vulnerable o vulnerable severo», especifica Patricia Sánchez. «Antes, tenían derecho al 25% de descuento y, si era severo, al 40%. En 2022, en una situación de alza de precios energéticos causados por la guerra en Ucrania, el gobierno incrementó los porcentajes del 25% al 65% para los vulnerables y del 40% al 80% para los vulnerables severos», celebra.

Para solicitar el Bono Social Eléctrico puedes buscar la ayuda de comercializadoras energéticas como Endesa Freepik

Para saber si se mantendrán estos porcentajes en 2024, habrá que esperar a para saber si el Gobierno decide prorrogar la medida. «Yo entiendo y espero que, en vista de la situación actual (incluidas las guerras de Ucrania y Palestina), se mantengan estos porcentajes, porque son muy notorios y ayudan realmente a las familias», afirma la responsable.

¿Cómo se solicita el Bono Social?

«Cualquier persona puede acudir a las oficinas y puntos de servicio de una comercializadora de referencia y presentar un formulario. Dependiendo del colectivo, además tendrá que añadir otros documentos. Por ejemplo, si eres familia numerosa, también tendrás que llevar el título acreditativo y los DNIs de la familia, entre otros papeles. También se puede hacer la gestión por e-mail o a través de nuestra app, que está adaptada a personas con visión reducida», refiere Patricia. Finalmente, el Ministerio, según los datos que consten en la Agencia Tributaria o en el INSS, es el que decide si otorga o no esa subvención.

¿Por qué aumentan los beneficiarios del Bono Social?

El paso del coronavirus y la crisis energética han llevado a la administración a impulsar medidas extraordinarias para paliar los efectos sobre los hogares más vulnerables, incorporando circunstancias bajo las cuales los ciudadanos pueden percibir el Bono, así como un ampliación de los descuentos. Eso ha ayudado a que, en lo que llevamos de año, Endesa haya gestionado esta medida para 63.000 familias más en comparación con el cierre de 2022.

Pero hay otros motivos. Para Patricia, «la atención al cliente y el buen servicio que damos es un factor importante. Si podemos ayudar a la persona, lo hacemos. Es decir, que si falta un documento y esa persona no sabe cómo conseguirlo, nos involucramos al máximo para lograrlo. Estamos muy concienciados. Queremos ayudar. Creo que algo vital en este trabajo es tener sensibilidad. Yo llevo aquí 23 años y te aseguro que no estaría aquí si no sintiera que puedo ayudar. Nos dejamos la piel, y eso lo percibe el cliente», asegura.

Sánchez también pone en valor el funcionamiento de la app de su entidad. «El chat no está robotizado, así que el servicio proporciona un contacto muy directo con las familias. A veces la situación es dura. Por eso, tenemos a personas dedicadas a dar asesoramiento concreto al cliente, con una velocidad de respuesta inmediata y una valoración de 4,5 sobre 5 por parte de los usuarios. El cliente nota esa ayuda y cercanía por parte de personas reales», asegura.

Otro factor por el que han aumentado los clientes con Bono Social es por una cosa que en Endesa llaman «reprocesos», y que no todas las compañías tienen. Básicamente, se trata de un sistema proactivo por el que la compañía detecta qué clientes han «desistido» en el proceso de presentarse al Bono Social, para prestarles su ayuda.

«El Ministerio puede denegar una solicitud porque supera el umbral de renta (no cumple) o por imposibilidades de cálculo, que suelen darse porque el cliente tiene algún problema con su declaración de la renta. El problema es que, en muchos casos, una vez reciben ese primer 'no', desisten. Lo que hacemos es recoger anualmente a todos esos clientes, ver si siguen con nuestra compañía y volver a lanzar la consulta al Ministerio para ver si cumplen los criterios», explica.

En el caso en el que esta vez resulte favorable, la persona accedería al Bono Social de forma inmediata, sin que el cliente tenga que volver a presentar nada. «Este año, de los 25.000 clientes a los que se lo hemos hecho, casi un 50% tienen el Bono a día de hoy», señala Patricia. Además, también están pendientes cuando el Ministerio le comunica al cliente que su solicitud no ha podido procesarse porque falta un documento.

«Si vemos que la segunda denegación es por el mismo motivo, levantamos el teléfono y le llamamos. El marco regulatorio sólo nos exige comunicarnos con el cliente mediante carta o e-mail. Pero está claro que si no ha contestado la primera, es porque el cliente no entiende lo que se le está pidiendo. Normalmente, tras la llamada logramos que se envíe todo correctamente al ministerio y pueda recibir el Bono», explica Patricia.

¿Quién financia el Bono Social?

El Bono Social Térmico se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin embargo, el Bono Social Eléctrico se financia por los sujetos del sector eléctrico que participan en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Dado que esta financiación es un coste regulado para las comercializadoras, se traslada directamente al cliente sin que suponga un cambio en las condiciones generales de contratación. Por lo tanto, se aplicará en una línea aparte en la factura denominada 'Financiación Bono Social', con el importe que corresponda según los días facturados en el periodo. Actualmente el importe está en torno a 0,04 €/día.

Lo que no está contemplado en la financiación del bono social son los costes de gestión en los que incurre la comercializadora. «En nuestro caso, tenemos una plantilla fija de unas 35-40 personas que sólo se dedican a gestionar el Bono Social para Endesa en épocas valle, aunque en temporadas ‘pico’ hemos llegado a tener casi 400 personas», comenta Patricia Sánchez.

Y es que el Bono tiene una caducidad de 2 años excepto para las familias numerosas. Así que, cuando toca renovar, el volumen de solicitudes se «cuadruplica». Sin embargo, desde el último Real Decreto (que salió en marzo) las renovaciones son automáticas. «Ahora, todo cliente que presente el formulario nuevo, no tendrá que presentar nada a los 2 años. Nos parece una magnífica medida, porque volver a pedir la documentación dificultaba el acceso al Bono Social en muchos casos», explica la directora.