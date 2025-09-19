Ditech impulsa la digitalización empresarial con Oracle NetSuite

En este contexto, la transformación digital dejó de ser una opción y se consolidó como una necesidad estratégica. Una de las soluciones que ha ganado protagonismo en ese proceso es Oracle NetSuite, un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) concebido desde su origen en la nube y utilizado actualmente por más de 40.000 organizaciones en más de 200 países.

Una plataforma para centralizar la operación

A diferencia de otros sistemas tradicionales que migraron después a entornos digitales, Oracle NetSuite nació como un software 100% cloud. Integra en una única plataforma funciones críticas como contabilidad y finanzas, gestión de inventarios y cadena de suministro, comercio electrónico, manufactura, proyectos y servicios profesionales.

Su propuesta de valor radica en la unificación de procesos que suelen estar dispersos en distintas aplicaciones. Para los equipos directivos, esto se traduce en visibilidad en tiempo real, reportes dinámicos y tableros de control que respaldan decisiones ágiles y basadas en datos.

Entre sus principales ventajas destacan la escalabilidad, que lo hace apto tanto para pequeñas y medianas empresas como para corporaciones globales, y la reducción de costos tecnológicos, al prescindir de infraestructura local (OnPremise) y mantenimientos complejos.

El equipo de la compañía Ditech

La experiencia de Ditech en la región

En América Latina y Europa, uno de los actores que lidera la implementación de esta plataforma es Grupo Ditech, Alliance Partner de Oracle NetSuite desde hace más de cinco años.

La firma ha acompañado a más de 130 clientes activos en distintos países y sectores —desde comercio minorista y manufactura hasta servicios profesionales y economía digital—, consolidándose como un socio estratégico en la transición hacia la digitalización.

Un factor diferencial ha sido su especialización en módulos avanzados como SuiteBilling (facturación recurrente), Work Orders & Routing, gestión de calidad y planeación de la demanda. Asimismo, ha desarrollado localizaciones propias que adaptan el ERP a las normativas fiscales de países como Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Perú, Guatemala, Paraguay, Honduras, Argentina, Nicaragua y El Salvador, además de las localizaciones oficiales de Oracle NetSuite disponibles en Estados Unidos, México, España y Reino Unido.

“Cada país tiene sus particularidades regulatorias y contables. Lo que hacemos es garantizar que el sistema responda a esas exigencias locales sin perder su capacidad de operar de manera global”, destacan desde la compañía.

Grupo Ditech es Alliance Partner de Oracle NetSuite desde hace más de 5 años

Más allá de la implementación

Un proyecto ERP implica mucho más que la instalación técnica: supone repensar la forma en que las organizaciones trabajan y toman decisiones. Consciente de ello, Ditech ha construido su reputación como socio estratégico, más que como proveedor tecnológico.

Su modelo de acompañamiento abarca desde la consultoría inicial y el diseño de la solución, hasta la implementación y el soporte post go-live, con el objetivo de asegurar la adopción efectiva del sistema. La compañía resalta la experiencia de su equipo el cual cuenta con consultores de más de 15 años de experiencia en la herramienta y que se encuentran certificados en NetSuite y aplican metodologías basadas en mejores prácticas internacionales, reduciendo así los riesgos asociados a proyectos que impactan transversalmente a las organizaciones.

Un contexto que exige transformación

La adopción de soluciones de gestión en la nube responde a un entorno donde las empresas enfrentan retos sin precedentes: volatilidad en los mercados, mayor trazabilidad en las cadenas de suministro, expansión acelerada del comercio electrónico y normativas fiscales cada vez más exigentes.

En este escenario, las compañías que consolidan sus operaciones en plataformas integradas no solo optimizan su eficiencia, sino que también refuerzan su capacidad de adaptación. La pandemia fue un ejemplo elocuente: aquellas organizaciones que ya operaban en la nube pudieron asegurar la continuidad de sus negocios con mayor agilidad.

Más de 130 clientes en América Latina y Europa han confiado en su experiencia

Mirada hacia el futuro

El papel de Oracle NetSuite y de sus socios como Ditech se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido en la región. La plataforma incorpora actualizaciones automáticas semestrales y expande de forma continua su oferta con soluciones sectoriales específicas, diseñadas para industrias como manufactura, salud, retail o servicios financieros.

El reto para Ditech es seguir consolidándose como un referente en Latinoamérica y Europa, y acompañar a aquellas empresas que todavía observan la digitalización con cautela. Su propuesta es clara: procesos centralizados, información confiable en tiempo real y una base tecnológica sólida para competir en un mercado cada vez más globalizado.

Como afirman los expertos, la transformación digital ya no se cuestiona en términos de si ocurrirá, sino de cómo y con quién llevarla a cabo. En esa respuesta, Grupo Ditech busca ser un socio estratégico decisivo.

