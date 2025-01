“El espacio es una herramienta muy útil en los procesos de aprendizaje”

Cuéntenos, ¿cuál es la propuesta de valor de The Learning Spaces?

En TLS ayudamos a los centros educativos a crear sus espacios de aprendizaje personalizados. De esta manera cada centro puede decidir qué tipo de experiencias, relaciones, emociones y aprendizajes se van a producir en sus espacios. Nosotros sólo ofrecemos las herramientas espaciales y de mobiliario para que todo esto ocurra.

¿Realmente influye el espacio en el aprendizaje?

¡Ya lo creo! Todos los Sapiens interpretamos los espacios en los que nos encontramos de manera sub consciente, a través de lo que Daniel Kahneman denominó Sistema 1, es decir, la parte de nuestro cerebro que gestiona tanto nuestras emociones, como nuestra respiración, ritmo cardíaco, etc., en definitiva el responsable de nuestra supervivencia.

No tienes más que imaginar una quinta planta bajo tierra de un garaje pequeño y poco iluminado o una maravillosa puesta de sol de un apacible y soleado día de verano para experimentar las emociones que nos traslada nuestro Sistema 1. Por supuesto estas emociones producidas por nuestro cerebro se reflejan en nuestros sentimientos, si leemos a Antonio Damasio descubriremos que las emociones afectan en el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, también en nuestra toma de decisiones.

Aulas de secundaria y bachiller y espacio exterior. Colegio Vizcaya. The Learning Spaces

Pero el espacio, construido o no, no sólo afecta a nuestras emociones y sentimientos, también determina nuestro comportamiento social, tanto a nivel individual como grupal. Volvamos a imaginar: Imagina por favor un pasillo con 8 aulas a cada uno de sus lados. Ahora imagina que todos los tabiques que separan estas aulas del pasillo son paredes opacas pero de repente, por arte de magia, todas estas paredes opacas se convierten en mamparas de vidrios que van desde el suelo hasta el techo. ¿Lo tienes?

Dime una cosa,¿ te comportarías igual en un espacio que en el otro? Te aseguro que no. La transparencia, por nombrar una herramienta espacial, no sólo permite que pase la luz natural de un espacio a otro, en este caso desde las aulas al pasillo, sino que permite ver más lejos, por lo que el pasillo. siendo el mismo espacio, pasa a ser más amplio y luminoso. Pero, sobre todo, la transparencia es un auto regulador de nuestro comportamiento, los Sapiens no actuamos de la misma manera cuando nos sentimos observados en comunidad que cuando no. Esto nos pasa tanto los Sapiens adultos como a los no adultos. A esto me refiero con herramientas espaciales, y hay muchísimas más.

¿Cómo trabaja The Learning Spaces con los centros educativos en la elaboración de las propuestas de diseño?

En TLS trabajamos siempre desde la educación hacia la arquitectura, nunca al revés. Lo primero que hacemos es preguntar, ¿cuál es vuestra propuesta metodológica?, ¿qué necesidades tenéis?, ¿qué queréis que ocurra en vuestros espacios? Una vez que sabemos qué queremos que ocurra en los espacios de aprendizaje, tanto a nivel técnico, como emocional y relacional, entonces es cuando proponemos herramientas espaciales y de mobiliario para que estas experiencias que queremos que ocurran se conviertan en realidad.

Tenemos la suerte de disponer de fábrica propia de mobiliario, lo que nos permite no sólo diseñar mobiliario personalizado para cada centro sino hacerle a un precio muy competitivo. Muchos de nuestros muebles los hemos diseñado conjuntamente con profesores de nuestros centros.

¿De qué se encarga TLS?

Me viene muy bien que nos hagas esta pregunta. Nos encargamos de todo. Pero, ¿por qué nos encargamos de todo?, la respuesta es muy sencilla, porque nosotros ofrecemos un servicio llave en mano, es decir, ofrecemos un servicio en el que no se modifica ni el precio ni el plazo definido en presupuesto.

Y para poder cumplir con nuestro compromiso, y es algo que llevamos haciendo desde 2.015, es fundamental que controlemos todo el proceso, empezando por la redacción del proyecto de arquitectura, siguiendo por la ejecución de la obra con nuestros propios jefes de obra y gremios y terminando con la entrega de la última silla. No hay sorpresas ni de dinero ni de plazo.

Aulas segundo ciclo infantil. Colegio San Paulino de Nola (Salesianos Barakaldo). The Learning Spaces

Háblenos de la trayectoria de TLS.

Nacimos en 2015, cuando Roberto y yo comprendimos que el espacio es una herramienta muy útil en los procesos de aprendizaje. Para nosotros es muy ilusionante nuestro trabajo, el impacto del espacio es real, la transformación de la cultura de los centros es real. Es cierto que es una responsabilidad muy grande pero al mismo tiempo es un reto de innovación constante que nos ha permitido, por ejemplo, ganar el premio Tecnología e Innovación de La Razón en 2023 y los European Awards este 2024, ambos en la categoría de Arquitectura.

¿Cuáles son sus retos estratégicos para este 2025?

Hasta finales de 2024 hemos tenido dos delegaciones, la de Bilbao, que es donde está nuestra sede corporativa, y la delegación de Madrid, en la que estamos trabajando muy activamente desde 2020. Este 2.025 hemos abierto dos nuevas delegaciones, una en Barcelona para atender las necesidades de los centros de Cataluña y una segunda en Málaga, para poder responder a la demanda de nuestros clientes en Andalucía. Queremos crecer, pero despacio, entendiendo y atendiendo.

www.thelearningspaces.com